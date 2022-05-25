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AŞK-I MEMNU HAYRANLARINA MÜJDE! Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Aşk-ı Memnu hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Aşk-ı Memnu yeniden mi başlıyor?

25.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu hayranlarına müjdeli haber verildi. Televizyon ekranlarının efsane dizilerinden Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle yeniden ekranlara döndü. Fenomen dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu yaz ayı boyunca hafta içi her gün izleyici ile buluşacak. Peki, Aşkı Memnu ne zaman başlıyor? Aşkı Memnu hangi kanalda, saat kaçta? İşte Aşk-ı Memnu hakkında detaylar!

AŞK-I MEMNU HAYRANLARINA MÜJDE! Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Aşk-ı Memnu hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Aşk-ı Memnu yeniden mi başlıyor?

Kült dizilerin arasında yer alan Aşk-ı Memnu yeniden izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tekrar bölümleri bile izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu yazın ekranları renklendirecek. Yasak aşkın konu edindiği, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in başrollerini paylaştığı dizi hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. İşte Aşk-ı Memnu hakkında bilinmesi gereken her detayı haberimizde bulabilirsiniz...

AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16:30'da, Kanal D'de yeniden ekrana geliyor.

AŞKI MEMNU DİZİSİ KONUSU NE?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞKI MEMNU OYUNCULARI KİM?

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil (Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

AŞK-I MEMNU KAÇ BÖLÜM?

2 sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu 79. bölümü ile final yaptı. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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Beren Saat
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