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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş güzelliğine güzellik kattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterini başarıyla canlandırmış olan Pelin Ermiş'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Güzel oyuncu ufak estetik dokunuşlarıyla güzelliğine güzellik kattı.

Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen dizisi olan ve tekrarları bile çılgınlar gibi izlenen Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

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"ESTETİK DEDİĞİN BÖYLE YAPILMALI"

Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış. Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.

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HAYRANLARINDAN BÜYÜK BEĞENİ ALIYOR

Dizinin en önemli karakterlerinden Beşir'e platonik aşık olan Cemile karakterinin hakkını veren ve dizinin dedikodu kraliçesi olarak da ün salan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında hayranlarından büyük beğeni alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
aşkı memnu cemile değişim

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