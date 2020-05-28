Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son hali ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterini başarıyla canlandırmış olan Pelin Ermiş'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Güzel oyuncu ufak estetik dokunuşlarıyla güzelliğine güzellik kattı. Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen dizisi olan ve tekrarları bile çılgınlar gibi izlenen Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin zayıflaması ve estetik yaptırması sonrası verdiği pozlar gündem oldu. Güzel oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı. İşte Ermiş'in çok konuşulan bayram pozları ve son hali...

Pelin Ermiş'in pozları olay oldu

Yayınlanan her bölümü milyonlar tarafından izlenen Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı. Dizide Cemile karakterini oynayan Pelin Ermiş'in yeni imajı ise tekrar bölümlerinden ardından yeniden gündem oldu.

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptırdığı iddia edilen Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali herkesi şaşırttı.

Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış.

Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.

37 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra Kiraz Mevsimi, Avlu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol aldı.