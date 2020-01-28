Aşk-ı Memnu'nun senaristleri o davayı kazandı!

"Antena TV Group SA’ya ait “Fructul Oprit” isimli dizinin yayından kaldırılmasına ve kullanıcıların adı geçen dizinin yayınına erişimine engellemesine ve aynı zamanda adı geçen dizinin AntenaPlay platformu, internet web sayfaları veya diğer on-line platformları aracılığıyla Romence dilinde veya herhangi başka bir dilde, gerek Romanya’da, gerek ise yurtdışında başkaca yöntemle kamuya iletilmesinin durdurulmasına, Davalının “Fructul Oprit” televizyon dizisi üzerinde yayın, üretim ve işletme konusunda sahip olduğu haklarını ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üçüncü kişiler lehine satmasının, lisans vermesinin, kiraya vermesinin, ödünç vermesinin veya başkaca iletme yöntemlerine başvurmasının engellenmesine karar verildi." (MedyaTava)

NE OLMUŞTU?

2008 yılında, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından senaryolaştırılan Aşk-ı Memnu, Türkiye’deki başarısının ardından yurtdışında da yayınlandığı pek çok ülkede övgüyle karşılanmış ve dünya çapında bir izleyici kitlesi edinmişti.

Romanya’nın önde gelen medya gruplarından Antena Group’a bağlı Antena1 kanalı da bu ilgiye istinaden; 2017 yılında Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından serbest uyarlama yapıldığı açıklamasıyla “Fructul Oprit” isimli diziyi yayına almıştı. Ancak, günümüze ilk defa Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından uyarlanan, senaristler tarafından kitapta yer almayan pek çok karakter ve hikayenin de eklendiği Aşk-ı Memnu dizisi senaryosunun Fructul Oprit’te birebir kopyalandığı senaristler tarafından tespit edilmişti.

Senaryosu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’na ait olan dizinin izin alınmadan kopyalanmış ve fikri hakların ihlal edilmiş olması üzerine senaristler 30 Ocak 2019’da kanal aleyhine Romanya nezdinde yetkili mahkemede haksız yayının durdurulması ve tazminat talepli olarak iki ayrı dava açmışlardı. Dava açılmasının akabinde hikayesi alelacele değiştirilen dizi, senaristlerin tedbir başvurusuna rağmen yayına devam etmişti. Yayının durdurulması ile ilgili davayı temyiz aşamasına taşıyan senaristler, son olarak yüksek mahkemenin 15 Ocak 2020’de verdiği karar ile davayı kazandı. Bükreş mahkemesi, dizinin yayınını ve satışını durdurdu. Bu karar ile beraber, halen devam etmekte olan tazminat davasında da Senaristler lehine tazminat ödenmesi kararı çıkması bekleniyor.

