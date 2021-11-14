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  4. Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Nur Fettahoğlu’ndan yatak pozu

Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Nur Fettahoğlu’ndan yatak pozu

14.11.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu son olarak erken final yapan Star Tv dizisi Kağıt Ev’de rol almıştı. Sevilen isim Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Nur Fettahoğlu’ndan yatak pozu

Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla gündeme geldi. Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu son olarak reytingleri düşük geldiği için erken final yapan Kağıt Ev dizisinde rol almıştı.

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İki milyona yakın takipçisi olan Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncunun, yatağında yanında kedisiyle verdiği pozuna hayranları beğeni yağdırdı. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımını, “Sınırlı akıl, limitsiz ruh…. Hoş gelllll” notuyla yaptı.

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Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyorKendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu
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