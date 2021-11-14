Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Nur Fettahoğlu’ndan yatak pozu

Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla gündeme geldi. Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu son olarak reytingleri düşük geldiği için erken final yapan Kağıt Ev dizisinde rol almıştı.

İki milyona yakın takipçisi olan Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncunun, yatağında yanında kedisiyle verdiği pozuna hayranları beğeni yağdırdı. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımını, “Sınırlı akıl, limitsiz ruh…. Hoş gelllll” notuyla yaptı.

