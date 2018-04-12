MAGAZİN

Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki gün birlikte görüntülendi.

Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu.

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü birlikte yakalandı

1 / 9

26 yaşındaki Ergüçlü ile 45 yaşındaki Ünlü, önceki gün ilk kez beraber objektife yakalandı.
2 / 9

Trafikte kaldılar Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden ikili, kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söyledi.
3 / 9

Ancak sıkışan trafik yüzünden görüntülenmekten kurtulamayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, soruları yanıtsız bıraktı.
4 / 9

5 / 9

6 / 9

-

-
7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü Onur Ünlü

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeşilçam'ın Çitlenbik'i şimdi ne yapıyor

Yeşilçam'ın Çitlenbik'i şimdi ne yapıyor

Demet Akalın'dan İbo ile ilgili flaş açıklama

Demet Akalın'dan İbo ile ilgili flaş açıklama

Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nasıl aşık olduğunu anlattı

Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nasıl aşık olduğunu anlattı

İşte Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek eşi

İşte Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek eşi

İlhan Mansız Nişantaşı'nda ortaya çıktı

İlhan Mansız Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Ünlü TV yıldızı sokakta oral seks yaparken yakalandı

Ünlü TV yıldızı sokakta oral seks yaparken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.