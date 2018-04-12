Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi

Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu.
Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü birlikte yakalandı
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26 yaşındaki Ergüçlü ile 45 yaşındaki Ünlü, önceki gün ilk kez beraber objektife yakalandı.
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Trafikte kaldılar Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden ikili, kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söyledi.
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Ancak sıkışan trafik yüzünden görüntülenmekten kurtulamayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, soruları yanıtsız bıraktı.
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