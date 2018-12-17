MAGAZİN

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 00:34 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk ile aralarında aşk dedikodusu çıkan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Hadise Instagram'dan Beyaz'la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk ile Hadise arasında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram hesabından Beyaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti.

Hadise, Beyaz'la O Ses Türkiye'de çekilmiş fotoğrafını Instagram'daki hikaye kısmından paylaştı.

hadise

ACUN İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ
Acun Ilıcalı İSE bir mekandan çıkarken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ilıcalı son günlerde konuşulan Beyaz ve Hadise arasındaki aşk iddialarına açıklık getirdi. Ilıcalı, 'Benim paylaşımımda ikilinin aşk yaşadığına dair algı oluşmuş ama ben o paylaşımıma tekrar tekrar baktım ortada bir aşk göremedim. Bence aralarında aşk yok! Bilirsiniz dediklerim çıkar' dedi.

HADİSE: ÖYLE OLSA SÖYLERİM
Hadise de daha önce yaptığı açıklamada 'Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız. Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince onunla yazdınız. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim' demişti.

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