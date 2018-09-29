Aşk iddiası sonrası Mustafa Sandal'a tepki!

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini noktalayan Mustafa Sandal'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu haberlerin çıkmasına Sandal'ın son yaptığı paylaşım neden oldu. Şarkıcı Simge'nin klip videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sandal'ın, "Aç koynunu ben geliyorum" notuyla birlikte kalp emojisi koyması aşk iddialarını ortaya çıkardı. Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede 'aşk ilanı' olarak yayıldı.

İddialar karşısında ilk açıklamayı Mustafa Sandal yaptı. Haberi yalanlayan Sandal'ın ardından Simge'nin menajerinden açıklama geldi.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Simge'nin menajeri, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Prim yapmak ve kendi çıkarlarını gütmek amacıyla yapılan hareketi sanatçımızın özel yaşamına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz" diyerek, Mustafa Sandal'ın prim yaptığını ileri sürdü.



