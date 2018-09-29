MAGAZİN

Aşk iddiası sonrası Mustafa Sandal'a tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Emina Jahovic'ten boşanan popçu Mustafa Sandal, sosyal medya paylaşımında meslektaşı Simge'ye kalp emojisi yolladı. Simge'nin menajeri, paylaşımına "Aç koynunu ben geliyorum" yazan Sandal'ı hedef göstererek, "Prim peşinde" yorumunu yaptı.

Aşk iddiası sonrası Mustafa Sandal'a tepki!

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini noktalayan Mustafa Sandal'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu haberlerin çıkmasına Sandal'ın son yaptığı paylaşım neden oldu. Şarkıcı Simge'nin klip videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sandal'ın, "Aç koynunu ben geliyorum" notuyla birlikte kalp emojisi koyması aşk iddialarını ortaya çıkardı. Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede 'aşk ilanı' olarak yayıldı.

İddialar karşısında ilk açıklamayı Mustafa Sandal yaptı. Haberi yalanlayan Sandal'ın ardından Simge'nin menajerinden açıklama geldi.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Simge'nin menajeri, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Prim yapmak ve kendi çıkarlarını gütmek amacıyla yapılan hareketi sanatçımızın özel yaşamına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz" diyerek, Mustafa Sandal'ın prim yaptığını ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic mustafa sandal simge

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