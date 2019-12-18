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'Aşk İksiri' operası beğeniyle izlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano’da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapılan, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasına seyirci yoğun ilgi gösterdi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano’da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapılan, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasına seyirci yoğun ilgi gösterdi.
Eser, Kültür Merkezi Sahnesi’nde sahnelendi. Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eserin rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor. Eserin rejisör yardımcılığını Esra Tütüncüoğlu üstleniyor. Dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarık Deniz’in yaptığı 2 perdelik 'Aşk İksiri' komik operasının koro şefliğini Anıl Aydın yürütüyor.
Eserde başlıca rolleri, Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaşıyor.
Eserin kısa konusu, Napoli’de bir kafede garsonluk yapan Nemorino patronu Adina’ya aşık olur. Kafeye gelen Amerikan denizcilerden Yüzbaşı Belcore, Adina’ya ilgi göstermeye başlar ve bunun da karşılığını alır. Bunu gören Nemorino çılgına döner. Bu arada, Dulcamara adında bir şarlatan satıcı gelir. Her derde iyi geldiğini iddia ettiği iksirleriyle herkesi etkilemeyi başarır. Nemorino, Dulcamara’ ya tüm parasını vererek güya Adina’nın kendisine aşık olmasını sağlayacak aşk iksirini alır. Oysa Adina Belcore'nin evlenme teklifini kabul eder. Nemorino’nun Adina'ya ulaşması için artık karmaşık olaylar zincirinde yorucu bir yolculuk yapması gerekecektir.

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