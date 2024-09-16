HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aşk mağduru adam! O mesajları görünce dünyası başına yıkıldı: Bulaşıcı hastalık ve görüntülerle şantaj... Ayrılık da çare etmedi

Aşk mağduru adam! O mesajları görünce dünyası başına yıkıldı: Bulaşıcı hastalık ve görüntülerle şantaj... Ayrılık da çare etmedi

16.09.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergün Özkök (51), 9 ay önce Türkmenistanlı bir kadına gönlünü kaptırdı. Kadınla parasını, evini paylaşan, ona piyasadaki en pahalı telefonlardan birini alıp tedavi masraflarını da karşılayan adam çok geçmeden aşk tuzağına düştüğünü anladı. Kendisine hastalık bulaştırdığını söyleyen kadından ayrılsa da kurtulamadı. Kadınsa şimdi iddiaya göre "Elimde görüntülerin var" diye şantajla para istedi, hatta tehdit mesajları gönderdi.

Aşk mağduru adam! O mesajları görünce dünyası başına yıkıldı: Bulaşıcı hastalık ve görüntülerle şantaj... Ayrılık da çare etmedi

Hayatının aşkını bulduğunu sanan adam nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında değildi. İnandığı, güvendiği kadının 'aşk tuzağını' mesleğe çevirdiğini öne süren adam "Bana yaptığını başkalarına yaptığını bizzat gördüm" deyip kadının mesajlaşmalarını yakaladığını söyledi. Ancak medeni bir şekilde ayrılmak da çare olmadı.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 073006

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDI

Türkmenistan uyruklu kadınla Ergün Özkök 9 ay önce tanıştı. Özkök'ün Show Haber'de yer verilen iddialarına göre; kadın evlilik vaadiyle yanaşınca Özkök de olumlu karşıladı, çok geçmeden gönlünü kaptırdı.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 073015

HAYATININ AŞKI ŞANTAJCI ÇIKTI

Mutluydu ama kadının istekleri, masrafları bir türlü bitmiyordu. Öyle ki Özkök yaptıklarının bir kısmını "Piyasadaki en pahalı telefonlardan bir tanesini aldım, tüm tedavi giderlerini karşıladım" diye anlattı.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 073028

MESAJLARI GÖRÜNCE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Fakat büyük bir aşk yaşamayı hayal ettiği bu yolda hayal kırıklığı yaşadı. Aşk tuzağına düşen Özkök başına geleni kadınla aynı evde yaşamaya başlayınca anladı.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 073038

"Bana yaptığını başkalarına da yaptığını bizzat gördüm" diyen adam "İlişki kuruyorlarmış yani; bugün Adapazarı'na gitmişler, ne bileyim Silivri'ye gitmişler. Bunları yakaladım" ifadelerini kullandı. O mesajları görünce adeta dünyası başına yıkıldı ve büyük bir kalp kırıklığıyla hemen ayrılık kararı aldı.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 073234

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ: 5-10 BİN DOLAR İSTİYOR, SİLAH RESMİ PAYLAŞTI

Medeni bir şekilde bittiğini sanarken bir süre sonra devreye Türkmenistan uyruklu kadının tehdit ve şantajları girdiğini Özkök şöyle anlattı:

"Görüntü kayıtların var, haberin olmadan çektim, bunları bütün ailene yayarım, sülalene yayarım seni rezil ederim' diyor. 10 bin dolar, 5 bin dolar, 8 bin dolar benden bu paraları istiyor. Bugün de benimle bir silah resmi paylaştı."

Ekran görüntüsü 2024-09-16 074330

Ekran görüntüsü 2024-09-16 074323Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şantaj Aşk dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Ertuğrul Doğan çok sinirlendi! Demediğini bırakmadı: TFF ile görüşeceğim...

Ertuğrul Doğan çok sinirlendi! Demediğini bırakmadı: TFF ile görüşeceğim...

Korkunç olay! Profesörün fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Profesörün fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Narin cinayetiyle ilgili dikkat çeken sözler! Canlı yayında açıkladı: 'Çok sürpriz bir şey yaşanabilir'

Narin cinayetiyle ilgili dikkat çeken sözler! Canlı yayında açıkladı: 'Çok sürpriz bir şey yaşanabilir'

MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Duygusal anlar...

MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Duygusal anlar...

Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.