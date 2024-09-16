Aşk mağduru adam! O mesajları görünce dünyası başına yıkıldı: Bulaşıcı hastalık ve görüntülerle şantaj... Ayrılık da çare etmedi

Hayatının aşkını bulduğunu sanan adam nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında değildi. İnandığı, güvendiği kadının 'aşk tuzağını' mesleğe çevirdiğini öne süren adam "Bana yaptığını başkalarına yaptığını bizzat gördüm" deyip kadının mesajlaşmalarını yakaladığını söyledi. Ancak medeni bir şekilde ayrılmak da çare olmadı.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDI

Türkmenistan uyruklu kadınla Ergün Özkök 9 ay önce tanıştı. Özkök'ün Show Haber'de yer verilen iddialarına göre; kadın evlilik vaadiyle yanaşınca Özkök de olumlu karşıladı, çok geçmeden gönlünü kaptırdı.

HAYATININ AŞKI ŞANTAJCI ÇIKTI

Mutluydu ama kadının istekleri, masrafları bir türlü bitmiyordu. Öyle ki Özkök yaptıklarının bir kısmını "Piyasadaki en pahalı telefonlardan bir tanesini aldım, tüm tedavi giderlerini karşıladım" diye anlattı.

MESAJLARI GÖRÜNCE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Fakat büyük bir aşk yaşamayı hayal ettiği bu yolda hayal kırıklığı yaşadı. Aşk tuzağına düşen Özkök başına geleni kadınla aynı evde yaşamaya başlayınca anladı.

"Bana yaptığını başkalarına da yaptığını bizzat gördüm" diyen adam "İlişki kuruyorlarmış yani; bugün Adapazarı'na gitmişler, ne bileyim Silivri'ye gitmişler. Bunları yakaladım" ifadelerini kullandı. O mesajları görünce adeta dünyası başına yıkıldı ve büyük bir kalp kırıklığıyla hemen ayrılık kararı aldı.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ: 5-10 BİN DOLAR İSTİYOR, SİLAH RESMİ PAYLAŞTI

Medeni bir şekilde bittiğini sanarken bir süre sonra devreye Türkmenistan uyruklu kadının tehdit ve şantajları girdiğini Özkök şöyle anlattı:

"Görüntü kayıtların var, haberin olmadan çektim, bunları bütün ailene yayarım, sülalene yayarım seni rezil ederim' diyor. 10 bin dolar, 5 bin dolar, 8 bin dolar benden bu paraları istiyor. Bugün de benimle bir silah resmi paylaştı."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır