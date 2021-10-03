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Aşk Mantık İntikam 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! “Neredesin Esra?”

03.10.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yaz dizisi olarak başlayan ancak aldığı yüksek reytingler sayesinde yeni sezonda da yoluna devam edecek gibi görünen dizinin başrollerini Burcu Özberk ile İlhan Şen ikilisi paylaşıyor.

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel dörtlüsünün başrollerini paylaştığı dizinin bu bölümünden; Ozan her yerde Esra’yı arıyor.

Son dönemde romantik komedi türünden uzaklaşarak daha çok drama doğru kayan dizide Esra ile Çağla arasında yaşanan çatışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İlhan Şen ile Burcu Özberk ikilisinin çok iyi uyum sağlaması, diziye olan ilgiyi de yüksek tutuyor.

İzleyiciler 8 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan 16. yeni bölümde neler yaşanacağını da heyecanla bekliyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra’nın Çınar’a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra’nın Çınar’ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan’ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan’dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bu sırada Çağla da Çınar’ı Esra’nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra’nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra’ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.
Esra sonunda gerçekleri Zeyno’ya anlatır. Çağla’nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan’la konuşacak ve Çağla’nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra’nın beklediği gibi gelişmez…

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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