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Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Esra’dan Ozan’a büyük itiraf

16.10.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen oyuncular Burcu Özberk ile İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı dizinin fragmanında; Çınar Esra'ya atılan iftiranın gerçek yüzünü öğrenir. Çağlaya oldukça kızan Çınar, Esra ve Ozan'a her şeyi anlatacağını söyler. Bunun üzerine ağlayamaya başlayan Çağla arabayı kazaya sürükler. Öte yandan Çınar ve Esra yüzleşirken Esra Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini itiraf eder.

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Romantik dizi Aşk Mantık İntikam yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturmaktadır. Dizinin başrollerinde ise güzel oyuncu Burcu Özberk ve yakışıklı oyuncu İlhan Şen yer almaktadır.

Çınar Esra'ya atılan iftiranın gerçek yüzünü öğrenir. Çağlaya oldukça kızan Çınar, Esra ve Ozan'a her şeyi anlatacağını söyler. Bunun üzerine ağlayamaya başlayan Çağla arabayı kazaya sürükler. Öte yandan Çınar ve Esra yüzleşirken Esra Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini itiraf eder.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla’yı teknede oldukça yakın bir biçimde gören Esra’nın Ozan’a olan tüm güveni sarsılır ve hayatının en kritik kararını verir. Bundan böyle Ozan’ı beklemeyecek, kendisini seven, kalbini yormayan biriyle beraber olacaktır. Esra soluğu Çınar’ın yanında alarak ani bir kararla onunla sevgili olmak istediğini söyler. Çınar duyduklarına inanamaz, çok sevinir. Sonunda beklediğine değmiş, sevdiği onu seçmiştir. Sırada Ozan’ın koltuğuna oturma planı vardır ancak Ozan da boş durmamış, bir karşı hamle geliştirmiştir.

Çağla, Ozan’la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan’ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra’nın şirketten gitmesi gerekmektedir. Esra’nın Ozan’ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, Esra’nın hem Ozan’ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?


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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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