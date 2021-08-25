Aşk Mantık İntikam dizisi 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ozan'dan Çağla'ya evlilik teklifi!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 10. bölümüyle 27 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar.

Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.



Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta.



