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Aşk Mantık İntikam dizisi 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ozan'dan Çağla'ya evlilik teklifi!

25.08.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in başrollerini oynadığı Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Ozan'ı karşısında gören yaptıklarından dolayı özür diliyor. Ozan ise sürpriz bir şekilde Çağla'ya evlilik teklif ediyor. Ozan'ın "Evlen benimle" sözlerini duyan Çağla büyük şaşkınlık yaşıyor.

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 10. bölümüyle 27 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar.

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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten derin dekolteli paylaşımAşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten derin dekolteli paylaşım

Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.

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Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

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Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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