Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

Sen Çal Kapımı dizisinden tanıdığımız Melisa Döngel, yeni bir proje ile FOX TV ekranlarına geliyor. Oyunculuk kariyerine Elif adlı dizi ile başlayan Döngel, daha önce birçok dizide de rol aldı. Ancak en büyük çıkışını başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı yine FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile yakaladı.

Melisa Döngel Kimdir?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde de Deniz karakterine hayat vermiştir.

Melisa Döngel, son olarak FOX TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde 'Ceren Başar' karakterine hayat verdi.

Döngel, şimdilerde yine FOX TV ekranlarında yayınlanan yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vermektedir.

Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.