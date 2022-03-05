Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

2016 yılında meslektaşı Pelin Akil ile dünyaevine giren Anıl Altan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Anıl Altan'ın bornozlu pozlarını, eşi Pelin Akil yorumsuz bırakmadı.

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Pelin Akil, Anıl Altan'ın paylaşımına ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan ise ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını verdi.

Ünlü çiftin diyaloğu, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pelin Akil'in sorusuna ''İyi yapıyor, erkeklere güven olmaz'' ve ''Aman kocanıza sahip çıkın'' gibi yorumlar yapıldı.

Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Bir süre aynı evde yaşayan ünlü çift, 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Alin ve Lina adındaki ikiz kız çocukları bulunan ünlü çift, sosyal medyada oldukça aktif.

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam dizisine 'Ayaz' karakteriyle katılan Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.



