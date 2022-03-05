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  4. Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

05.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burzu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Anıl Altan, Instagram hesabından bornozlu pozlarını paylaştı. Anıl Altan'ın eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

2016 yılında meslektaşı Pelin Akil ile dünyaevine giren Anıl Altan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Anıl Altan'ın bornozlu pozlarını, eşi Pelin Akil yorumsuz bırakmadı.

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Pelin Akil, Anıl Altan'ın paylaşımına ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan ise ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını verdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Ünlü çiftin diyaloğu, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pelin Akil'in sorusuna ''İyi yapıyor, erkeklere güven olmaz'' ve ''Aman kocanıza sahip çıkın'' gibi yorumlar yapıldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Bir süre aynı evde yaşayan ünlü çift, 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Alin ve Lina adındaki ikiz kız çocukları bulunan ünlü çift, sosyal medyada oldukça aktif.

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam dizisine 'Ayaz' karakteriyle katılan Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.


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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil Aşk Mantık İntikam dizisi
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