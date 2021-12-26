MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in pozu sosyal medyayı karıştırdı! "Çocuk bezi reklamı gibi"

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in pozu sosyal medyayı karıştırdı! "Çocuk bezi reklamı gibi"

26.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozuyla olay olmuş, sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Döngel'in son paylaşımı ise sosyal medyayı yine karıştırdı. Güzel oyuncunun kıyafetine "Çocuk bezi" benzetmesi yapıldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in pozu sosyal medyayı karıştırdı! "Çocuk bezi reklamı gibi"

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Başarılı oyunculuğu kadar sosyal medyada da konuşulan Döngel, son olarak beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıktı.

"ÇOCUK BEZİ REKLAMI GİBİ"

Melisa Döngel'in Instagram paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağdı.

mdfg

Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplayan ismin kıyafeti için bazı sosyal medya kullanıcıları 'Don çok kötü durmuş' , 'Çocuk bezi gibi', 'Hasta bezi reklamı mı?' şeklinde yorumlarda bulundu.

dfvgsdfg

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi olarak da bilinen oyuncu Melis İşiten ve pek çok ünlü fotoğrafa yorum yaptı. Bir kullanıcı ise yorumunda "Acaba Melisa yorumlarımızı okuyor mudur?" dedi.

fgbfg

İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan bazı pozları...

SDCFVXDCFVDCV

DFGBFGH

DFVGBFG

SDFVDFG

SXCV DFV

XC VXCV

ZXC XCV

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
PARTNER Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı
Takipçileri beğenmedi! "Erkek donu gibi durmuş"Takipçileri beğenmedi! "Erkek donu gibi durmuş"
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Kayınpederiyle ezber bozan poz

Kayınpederiyle ezber bozan poz

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.