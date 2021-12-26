Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in pozu sosyal medyayı karıştırdı! "Çocuk bezi reklamı gibi"

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Başarılı oyunculuğu kadar sosyal medyada da konuşulan Döngel, son olarak beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıktı.

"ÇOCUK BEZİ REKLAMI GİBİ"

Melisa Döngel'in Instagram paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağdı.

Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplayan ismin kıyafeti için bazı sosyal medya kullanıcıları 'Don çok kötü durmuş' , 'Çocuk bezi gibi', 'Hasta bezi reklamı mı?' şeklinde yorumlarda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi olarak da bilinen oyuncu Melis İşiten ve pek çok ünlü fotoğrafa yorum yaptı. Bir kullanıcı ise yorumunda "Acaba Melisa yorumlarımızı okuyor mudur?" dedi.

İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan bazı pozları...





