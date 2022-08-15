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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mayolu tekne pozuyla nefes kesti! "Bu fizik nedir?"

15.08.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. Ünlü oyuncu, dizinin finali sonrası sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla sıkça konuşulmaya devam ediyor. Özberk, bu defa mayolu tekne pozuyla olay oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mayolu tekne pozuyla nefes kesti! "Bu fizik nedir?"

Hme güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinin ardından çıktığı tatilden bikinili pek çok paylaşım yapmıştı. Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Özberk, bu kez mayolu tekne paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK MAYOLU TEKNE PAYLAŞIMIYLA NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu kez yeni paylaşımla Instagram'ı salladı.

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Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, siyah mayosuyla tekneden paylaşım yaptı.

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Özberk'in paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçi ise "Bu fizik nedir?" yorumunda bulunarak ünlü ismin fiziğine iltifatta bulundu.

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İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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