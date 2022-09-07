Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti! "Taş bebek"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Burcu Özberk, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle büyüleyen Özberk, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE YIKTI GEÇTİ

Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın ünlülerden biri olan Burcu Özberk, yeni tatil pozuyla görenleri büyüledi.

Renkli elbisesiyle poz veren Özberk, "Taş bebek", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Özberk'in sosyal medyada 9.3 milyon takipçisi bulunuyor.

1989 doğumlu Özberk 32 yaşındadır.

İşte Özberk'in sosyal medya pozları...





