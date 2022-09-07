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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti! "Taş bebek"

07.09.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra rolüyle oyunculuk kariyerini taçlandıran Burcu Özberk, bu yaz sosyal medya pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. İşe kısa bir mola veren Özberk, tatil pozlarıyla sevenlerini büyüledi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti! "Taş bebek"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Burcu Özberk, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle büyüleyen Özberk, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE YIKTI GEÇTİ

Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın ünlülerden biri olan Burcu Özberk, yeni tatil pozuyla görenleri büyüledi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

Renkli elbisesiyle poz veren Özberk, "Taş bebek", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

Özberk'in sosyal medyada 9.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

1989 doğumlu Özberk 32 yaşındadır.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

İşte Özberk'in sosyal medya pozları...

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk renkli mini elbisesiyle yıktı geçti!

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Burcu Özberk aşk mantık intikam sosyal medya Oyuncu yaşında
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