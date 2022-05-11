Aşk mektubu yazdığı genç kızın anne ve babasını öldürmüş, 'baban seni bana satacak' demişti! 2 kez müebbet hapis kararı

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü İzmit Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya (20), "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı. Durumu öğrenen Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı.

ÇİFTİ TARLADA ÖLDÜRDÜ

Yaklaşık 2 yıl devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfekle Akarsu çiftini 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Akkuzu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katıldı. Mahkeme heyeti, Akkuzu'yu, Serkan ve Gülseven Akarsu'yu öldürmesi nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

''BABAN SENİ BANA SATACAK''

Kübranur Akarsu bir önceki duruşmadaki ifadesinde, "Mehmet Akkuzu’nun eşi 5-6 sene önce öldü. Eşi öldükten sonra bana ben 14-15 yaşlarındayken sözlü tacizde bulundu. 'Sen o….sun, baban seni bana satacak' diye hakaret etti. Bu olay böyle kapandı. Bundan birkaç gün sonra yine inekler ile köye geldiğimde bana kötü gözle baktığını gördüm. ‘Neden bakıyorsun’ diye sorduğumda bana ‘Sen o….sun. Sen böyle şeylerden hoşlanırsın. Bakmam hoşuna gitmedi mi?' diye söylendi" dedi. Akarsu, "Daha sonra evimizin önündeki kapıya mektup bıraktı. Mektupta beni sevdiğini yazmış. Biz bu mektubu önce kimin yazdığını anlamadık. Bir süre sonra ikinci mektubu bıraktığında kim olduğu ortaya çıktı. Bunları yazan Mehmet Akkuzu'ydu.

Biz hemen şikayetçi olduk. Bu olaydan dolayı hapis cezası aldı ama hapse girmedi. Olayla ilgili babamdan özür diledi, olayı kabul edip şikayetini geri almasını söyledi" diye konuşmuş, Mehmet Akkuzu ise savunmasında, "Kübra'nın anlattıklarını kabul etmiyorum ama mektup olayı doğru. Onun dışında anlattıkları yalandır, iftiradır. Tahliyemi talep ediyorum" demişti.

(DHA)

