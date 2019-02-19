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Aşk mektupları kafeye perde oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir kafede, bir müşterinin tarafından kafenin dış camındaki dekora asılan aşk mektubu ardından yazılıp asılan onlarca aşk mektubuna öncü oldu.

Sivas’ta bir kafede, bir müşterinin tarafından kafenin dış camındaki dekora asılan aşk mektubu ardından yazılıp asılan onlarca aşk mektubuna öncü oldu. Dekora asılan onlarca mektup perdeye dönüştü.
Sivas’ta Çarşıbaşı mahallesinde bulunan bir kafede sevgilisinden ayrılan bir kişinin kafenin dekoruna astığı mektup aşıklara ilham oldu. Kafeye giden bir çok aşık sevdiği kişiye yazdığı mektup ve şiirleri bu mektubun yanına astı. Kısa sürede çoğalan mektuplar camı süsleyen dekoratif bir perdeye dönüştü. Yüzlerce mektup ve notun bulunduğu perdenin ismi ise aşk perdesi oldu. İşletme sahibi Mikail Aslan, müşterilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve kendileri için güzel bir yanı olduğunu dile getirdi.

Her şey bir müşterinin yazdığı notla başladı
İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, “Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı. Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi. Böyle süre geldi bir teamül oldu artık. Her sene gelen müşteriler diğer önce yazdıklarının üzerine ekleyerek devam etmekte. Burada artık o anki ruh halinin o anki duygu ve düşüncelerini o anki hissettiklerini artık kağıda aktardı müşterilerimiz. Bizimde hoşumuza gitti perde niyetine kullanıyoruz. İçlerinde bir saat var o saatin hikayesi şöyle, yazan arkadaşta belirtmiş, sevgilisi olan kadın buna bir saat hediye etmiş. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra erkek çok duygulanıyor ve artık zamanın durduğunu belirtiyor. Saati oraya bırakıyor. Bize gelen şeyler hep olumlu yönde. Tabi bazen müstehcen şeylerde oluyor biz onları çıkarıyoruz. Buraya aşk perdesi diyebiliriz” dedi.

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