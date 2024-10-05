MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk mı yaşıyorlar? MasterChef Onur'un Beyza'ya yaptığı yorum kafaları karıştırdı!

Aşk mı yaşıyorlar? MasterChef Onur'un Beyza'ya yaptığı yorum kafaları karıştırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, uzun süredir aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Sık sık sosyal medyada da yakıştırılan ikili yeniden dile düştü. Onur'un Beyza'nın fotoğrafına yaptığı yorum aşk iddialarını güçlendirdi.

Aşk mı yaşıyorlar? MasterChef Onur'un Beyza'ya yaptığı yorum kafaları karıştırdı!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, yarışmanın ilk bölümünden itibaren yakıştırılan isimlerden oldu.

s-c5b8dc99997040d0ec2fef0b860134

İkilinin yarışmadaki mücadelesinin dışında Onur ve Beyza'nın aşk yaşadığı iddiası da dillerden düşmemişti. Beyza, Onur'a her ne kadar kardeşim diye hitap etse de herkes birlikte olduklarına emindi. Demet Akalın bile, "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yapmıştı.

O YORUM YENİDEN AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ!

Her fırsatta Beyza'nın fotoğraflarına yorum yapan Onur, şimdi de aşk yaşadıkları iddiasını güçlendirecek bir yorumla karşımıza çıktı. Beyza'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa 'Nazar değmesin' yazan Onur, gündem oldu. Beyza da bu yoruma yüzü kızaran bir emoji atarak yanıt verdi.

Ekran görüntüsü 2024-10-05 092745

BEYZA'YI SAVUNMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyada bir kullanıcı şefler tarafından övülen Beyza'nın tabağına "Torpil avcısı diyoruz. Tabana salça üzerine zaten peynirin iç lezzetinden faydalanması...Uğraştırmayan bir tabak." demişti. Onur da o kullanıcıya "Muhammaranın araştırmasını yapar mısın lütfen" yanıtını vererek Beyza'yı savunmuştu.

Ekran görüntüsü 2024-10-05 093342

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Ekran görüntüsü 2024-10-05 093804

Ekran görüntüsü 2024-10-05 093710

Ekran görüntüsü 2024-10-05 093742

Ekran görüntüsü 2024-10-05 093754

O ünlü ismi açıkladı! 'Mesajlaşıyoruz' O ünlü ismi açıkladı! 'Mesajlaşıyoruz'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

'Sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! O da kendini tutamadı

'Sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! O da kendini tutamadı

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulundu! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulundu! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.