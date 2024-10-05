Aşk mı yaşıyorlar? MasterChef Onur'un Beyza'ya yaptığı yorum kafaları karıştırdı!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, yarışmanın ilk bölümünden itibaren yakıştırılan isimlerden oldu.

İkilinin yarışmadaki mücadelesinin dışında Onur ve Beyza'nın aşk yaşadığı iddiası da dillerden düşmemişti. Beyza, Onur'a her ne kadar kardeşim diye hitap etse de herkes birlikte olduklarına emindi. Demet Akalın bile, "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yapmıştı.

O YORUM YENİDEN AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ!

Her fırsatta Beyza'nın fotoğraflarına yorum yapan Onur, şimdi de aşk yaşadıkları iddiasını güçlendirecek bir yorumla karşımıza çıktı. Beyza'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa 'Nazar değmesin' yazan Onur, gündem oldu. Beyza da bu yoruma yüzü kızaran bir emoji atarak yanıt verdi.

BEYZA'YI SAVUNMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyada bir kullanıcı şefler tarafından övülen Beyza'nın tabağına "Torpil avcısı diyoruz. Tabana salça üzerine zaten peynirin iç lezzetinden faydalanması...Uğraştırmayan bir tabak." demişti. Onur da o kullanıcıya "Muhammaranın araştırmasını yapar mısın lütfen" yanıtını vererek Beyza'yı savunmuştu.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...