Aşk sarhoşu Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i öpücüklere boğdu!

Yağmur Tanrısevsin ile ayrıldıktan sonra Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile ilişki yaşamaya başlayan Oğuzhan Koç, sevgilisi ile tatilin tadını çıkarıyor. Fethiye'de bir koya demir atan çiftten Koç, aşka gelince sevgilisini öpücüklere boğması ile dikkat çekti.

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinden romantik anlar!

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Tatillerine devam eden oyuncu çiftler rotalarını Fethiye'ye çevirdiler. Kiraladıkları tekneyle bir koya demir atan çiftlerden Demet Özdemir denize inmeye hazırlanırken Koç aşka gelerek sevgilisini öpücüklere boğdu.

Teknede romantik anlar yaşayan çift adeta aşk tatili yapıyor. Öte yandan şarkıcı ve oyuncu Koç'un pembe şortu ilgi çekerken aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

Romantik anlarından ardından Özdemir ve Koç, kano gezintisine çıktı.

Bir ara kanodan düşen şarkıcı, sevgilisine yetişmek için sörf tahtası üzerinde kürek çekmeye çalıştı.