Aşk sözleri 2020... Sevgiliye İngilizce, kısa-uzun güzel aşk sözleri! Ünlü yazarlardan meşhur aşk sözleri! Romantik kısa mesajlar!

Aşkın insana kattığı duyguların yanında aslında kelimelerin bir anlamı olmaz ama bazen kısa aşk sözcüklerine de ihtiyaç duyarız. Cemal Safi'nin, "Yaşanmadan çözülmeyen sır" olarak tanımladığı aşkı, belki farklı bir şair farklı betimlemiştir fakat bu kadar ince ve net olmak, bazen bizim aklımıza gelmez. Aşkın büyüklüğü tabii ki aşk sözlerinden öte yaşamakla ölçülür ama bazen de güzel ve romantik aşk sözlerini duymak isteriz. Kimisi aşkını kelimelerden taç yaparak sevdiğinin başına takarken kimisi de uzun uzun aşk sözleri ile sevdiğine notlar yazmayı tercih eder... Peki siz sol yanınıza hangi ünlünün meşhur aşk sözünü yakıştırırsınız? İşte sevdiğinizin gözlerinin içine bakarak söyleyebileceğiniz ya da telefonuna gönderebileceğiniz anlamlı aşk mesajları... EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ Diğer yarınız olarak gördüğünüz sevdiğinizin, kalbini tekrar kazanmak ve aşkınızı her geçen gün daha da güzel yaşamak için en güzel aşk sözlerini ona söylemek isteriz. Bu güzel aşk mesajları kalbimizden gelerek karşımızdakine söylediğimizde romantik güzel dakikalar ve günler geçirmeye devam ederiz. İşte sevdiğinize söyleyebileceğiniz en güzel aşk sözleri...

Bir doktor hayatımı kurtarabilir, bir avukat hayatımı savunabilir, bir asker hayatım için savaşabilir, ama sadece sen bana hayatın gerçek anlamını verebilirsin. Seni seviyorum! Hayatta kalabilmek için insanların havaya, yiyeceğe ve suya ihtiyacı vardır. Benim ise, sadece senin kucaklamana, gülüşüne ve öpücüğüne ihtiyacım var. Seni seviyorum. Aşkımın derinliğini ifade etmek için kelimeler tek başına asla yeterli değil. Bu yüzden sana daha çok sarılmam ve seni daha çok öpmem gerekiyor. Seni seviyorum! Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın. Aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum! Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu. Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi, seni seviyorum demek için kullanırdım. Sana dünyaları veremeyebilirim, ismini gökyüzüne yazamayabilirim, bir aşıkta istediğin her şey olamayabilirim. Ama sana söz veriyorum, seni sonsuza dek seveceğim.

Hayatıma girdin ve dünyamı tamamen değiştirdin. Kontrolümü kaybettim. Ben artık tamamen değişmiş bir insanım. Kalbim artık bana ait değil, senin. Sana derinden ve deliler gibi aşığım sevgilim. Tek bir dilek hakkım olsa, daha uzun bir yaşam isterdim. Bu dünyada yaşamak istediğim yılların sayısı, seni ne kadar çok sevdiğimi söylemem için yeterli olmayabilir. Seni seviyorum sevgilim! Düşünecek fırsat bulamayanlar için yazmak her şeyin çözümüdür. Aşkı düşünmek mi istersin yoksa yazmak mı? Düşünürsen var olursun, yazarsan sonsuz olursun. Aşk, ışık girmeyen su değmeyen topraklarda çiçeklerin can bularak yeşermesi gibidir. Yeter ki aşk araziniz sevilmeye elverişli olsun. Hiç acı çekmeden mutluluğun değerini anlayamazsın. İki damla gözyaşı dökmeden gülmenin estetiğini alamazsın. Aşık olmak istiyorsan, önce yanmayı göze alacaksın. Çağın vebası mutsuzluk değil ikiyüzlülüktür. Çünkü mutsuz olmanın bir gururu vardır, ikiyüzlülük ise tamamen karaktersizliğin ürünüdür. Aşık olmak isterken maymun olanlar çoktur.

ANLAMLI AŞK SÖZLERİ Aşkın olmadan hayatta kalamam çok zor. Çünkü etrafımda olmadığın zaman boğulmuş gibi hissediyorum. Her geçen gün sana olan aşkım daha da artıyor. Seni çok seviyorum. Sen benim yarınIarımın umutlarısın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınIarım için bir merhabasın… Seviyorum seni aşkım. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? İlk ve son aşkımsın. Ne oIursa oIsun bu kalp yalnızca senin için atacak... Her gün yeni bir şarkıda buluyorum seni ve güzel gözlerini. Ruhumu besleyen, benim olduğum yerden çok daha başka bir yere götüren, bana herkesten farklı bir haz veren bu başıma gelen. Aşkımız daima ilk günkü alevi ile yanmaya devam etsin sevdiğim... Aşkımın ortağı kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biriciğim olduğun için teşekkürler sana. Hayatıma girdiğin andan itibaren bana dünyaları verdiğin için, teşekkürler sana sevgilim... Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana…

Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk göz bebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun. Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Aşk, koskoca dünya nüfusunu bir anda sadece iki kişiye düşürmeye yarar. Nüfus sayımına gerek yoktur; çünkü aşk hiçbir zaman yerinde saymaz. Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; Bense hep arkandan ağladım. Belki hiçbir evrakta isimlerimiz yan yana gelmedi. Ama gayri resmi birçok hayalde ben seninle aynı yastıkta yaşlandım. Sevgi hayattır, aşık olmak yetmez. Sevgi yaşamaktır, elini tutmak yetmez. Seveceksen beni adam gibi sev. Ama buna senin yüreğin yetmez. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin. İsmin dudağımda oldu bir hece, bakışın sitemli aşksız bilmece, uykusuz kaldığım kaçıncı gece, sokak lambaları şahidim olsun!

Nedir senin gerçeğin. Aşk kime yakışır, vuslat kime? Canı seni çekene mi, senin için canından geçene mi? Sarıl be! Öyle bir sarıl ki beklediğim her güne kırıldığım her ana değsin. Öyle bir sarıl ki tüm kırıklarımı toparlasın. Hatta öyle bir sarıl ki seviyorum diyenler sevgisinden utansın. Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir. İnsanları korkutan aşk değildir. Çünkü aşk kimsenin kırılmasına izin vermez. Ancak hayaller kırıldığı zaman insanın yardımına aşk bile yetişemez. PLATONİK AŞK SÖZLERİ Bazen aşkımızı karşımızdakine itiraf edemeyiz ve uzaktan o duyguları platonik olarak yaşamaya devam ederiz. Bu süreçte o kişiye aşkımızı da belli etmek için platonik aşk sözlerine ihtiyaç duyarız. Konuşamayanlar ama aşkını belli etmek isteyenler için platonik aşk sözlerini derledik. Seni sevmek hayallerim de, seni sevmek rüyalarımda, sen sevmesen de ben böyle de mutluyum seninle. Batan güneş umudumuz doğan güneş tesellimiz olsun.

Hata senin değil karşılıksız seven kalbimin senin haberin olmasa da bu kalpten seviyorum seni of çekiyorum hep içten. Sen aşkımdan bir habersiz yaşıyorsun seni izliyorum kalbim ellerimde seni bekliyorum biliyor musun? Sen gözlerimde bir umut, sen yüreğimde bir sevinç ama karşılıksız aşk yaşarken ölmekmiş gülüm. Karşılıksız sevgi benimkisi, sana platonik bağımlı bir serseriyim, Sen ise benden habersiz masum bir meleksin bebeğim. Biliyorum, imkansız aşk bu ama hükmedemiyorum kendime. Çünkü, bu yürek seni çok sevdi. Rüyalarımın aşkısın, hep rüyalarımda kalacaksın. Seni çok seviyorum. Gözlerini böyle siIkelersen üzerime, benim üstüm başım sen olur. Yapma! Gül dikeniyle, bulut yağmuruyla, ketçap mayoneziyle, kalbim karşılıksız sevgimle tamamlıyor birbirini. İnsan sesini hiç duymadığı, kokusunu hissetmediği, gülüp eğlenmediği, sarılıp öpemediği birini bu denli çok düşünür mü? Ben senin için her akşam besteler yazsam da adına şiirler okusam da senin haberin olmayacak biliyorum bunu da. Seni habersizce sevdim, habersizce gitmesini de bilirim platonik sevgilim.

Bir gün bi çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Bekledim! Hep seni bekledim. Bir an bile umutsuzluğa düşmedim, kabul etmedin, etmesen de hep sevdim, sen hep benimleydin! ROMANTİK AŞK SÖZLERİ Sevdiğimiz kişilerle güzel vakitler geçirirken romantik aşk sözleri duymak ve söylemek isteriz. Bazı kişiler romantik aşk sözleri söylemeyi beceremezler ve söylemek istediklerinde yardım alırlar. Romantik aşk sözleri aklına gelmeyenler için kısaca derleme yaptık. Seninle olmaktan, seni yaşamaktan, seni okumaktan başka bir dileğim yok bu fani hayattan. Bir tek seni seveyim ve her gün yeni bir senli şarkı duyayım kulaklarımda. Aşkın en güzel bestesisin sen. Bütün şarkılara nakarat, bütün melodilere bir es. Sen benim dilimin bildiği söz, ayaklarımın gittiği yol, gözlerimin gördüğü güzel sevgili... Ben aşkla büyüyorum sevgili, seninle bırakıyorum çocukluğumu geride. Seninle çizgiler düşüyor alnıma, gözlerimin etrafına. Ben seninle ben oluyorum sevgili. Günüm, gecem, ayım, yıldızım, güneşim, sultanım, baş tacım… İki kalbin birlikte atması. Sanki birimiz olmasa diğerimiz nefes alamayacakmış gibi. Sanki birimiz görmese diğeri siyaha boyanacakmış gibi. Biz biriz ve birlikte çok güzeliz.

Ey aşka anlam veren kadın; niyetim senle yaşayıp, senle büyüyüp, senle yok olmaktır bu dünyadan. Zira senin olmadığın dünya yaşanmaya değer değil. Bizim de dünyamızda sabah olacak gülüm, düşmezse düşmesin yakamızdan ölüm. Umuduma bin kurşun sıksa da ölüm. Unutma, umuduma kurşun işlemez gülüm. Bizim ömrümüzde ırmaklarımız vardır. Sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günler ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz. O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Mavililer giyer deniz olurum, yeşiller giyer bahar olurum, belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Günün ilk ışıkları sahile vurduğunda, martılar yalnızca ikimizin anlayacağı bir dille sunu fısıldar denizin kulağına: Seni çok özledim… Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun.

Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim! İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek! Ya sevmesin kimse kimseyi; Ya da akmasın aşk dolu gözlerden yaş.. Ya olmasın aşk denen bu illet, ya da adam gibi sevmeyi bilsin herkes. Yüreğinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse almasın. Kalbin öyle bir sevgiyle dolsun ki , isteyen değil hak eden alsın. Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk’a kurbandır. Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim. Oyalanmışım, kalakalmışım. Bazı duyguları yazamazsın. Anlatamazsın. Çünkü tefsiri ancak his ile mümkündür. Bu yüzden sadece yaşarsın. Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk a kurbandır. Bana göre aşık öyle olmalı ki, şöyle bir kalkınca, her tarafı ateşler sarsın; her tarafta kıyametler kopsun.

TÜRKÇE - İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ Evrensel duygulardan biri olan aşk bazen kendi dilimizi bilmeyen bir kişiye de hissedilebilir. Aşkın büyüsü kişilerden, ülkelerden hatta kıtalardan bile uzakken insanı etkisi altına alır. Böyle zamanlarda Türkçe anlamlı İngilizce aşk sözlerini kullanabilmeniz için, İngilizce-Türkçe aşk sözlerini derledik.

Ünlü sanatçıların, yazarların, şairlerin İngilizce aşk sözlerinin hem İngilizce yazılışını hem de Türkçe'sini hazırladık. “To the world you may be one person, but to one person you are the world.” – Bill Wilson (Tüm dünya için sen tek bir kişi olabilirsin ama sen benim bütün dünyamsın.) “Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.”— James Baldwin (Aşk, onlarsız yapamayacağımızdan korktuğumuz ama onlarla da yaşayamayacağımızı bildiğimiz maskelerimizi çıkartır.) “You have found true love when you realize that you want to wake up beside your love every morning even when you have your differences.” – Anonim (Farklılıklarınıza rağmen her sabah aynı kişinin yanında uyanmak istediğinde aşkı bulmuşsundur.)

I love being married. It’s so great to find one special person you want to annoy for the rest of yoru live. (Evli olmayı seviyorum. Hayatının sonuna kadar uğraşabileceğin o özel insanı bulmuş olmak harika bir şey.) - Rita Rudner Love is the flower; you’ve got to let it grow. (Aşk büyümesine izin vermen gereken çiçektir.) - John Lennon Maybe I don’t know that much but I know this much is tue, I was blessed because I was loved by you. (Belki çok şey bilmiyorumdur ama bildiğim bir şey var ki o da çok şanslı olduğumdur çünkü senin tarafından sevildim.) - Celine Dion When you realize you want to spend the rest of your lige with somebody, you want the rest of your lige to start as soon as possible. (Hayatının kalanını geçirmek istediğin kişiyi bulduğunda hayatının kalanı hemen başlasın istersin.) - When Harry Met Sally Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold. (Şairler bile kalbin ne kadar dolabileceği ölçememiştir.) - Zelda Fitzgerald Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories, but that doesn’t make them any less filled with love. (Bazı aşk hikayeleri destansı birer roman değildir. Bazıları kısa öykülerdir ama bu daha az barındırdıkları anlamına gelmez.) - Sex and The City

Love was made for me and you. (Aşk bizim için yaratıldı.) - Nat King Cole I’d never lived before your love. (Aşkından önce hiç yaşamadım.) - Kelly Claskson At the touch of love everyone becomes a poet. (Aşkın dokunuşu ile herkes şair olur.) - Plato In all the world there is no love for you like mine (Bu dünyada senin için benim aşkım gibisi yok.) - Maya Angelou And in her smile I see something more beautiful than the stars. (Gülüşünde yıldızlardan daha güzel bir şey görüyorum.) - Beth Revis Every time I see you, I fall in love all over again. (Seni her görüşümde yeniden aşık oluyorum.) If I know what love is, it is because of you. (Aşkın ne olduğunu biliyorsam bu senin sayendedir.) - Hermann hesse. The first time you touched me I knew I was born to be yours. (Bana ilk dokunduğunda senin olmak için doğduğumu anladım.) There are only two times that I want to be with you. Now and forever. (Senin beraber olmak istediğim iki zaman var. Şimdi ve her zaman) Without his love I can do nothing, with his love, there is nothing I cannot do. (Onun aşkı olmadan hiçbir şey yapamam, onun aşkıyla yapamayacağım şey yoktur.)

Loving you never was an option. It was a necessity. (Seni sevmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Bir gereklilikti.) - Truth Devour I look at you and see the rest of my life in front of my eyes. (Sana baktığımda gözlerinde hayatımın geri kalanını görüyorum.) I’m much more me when I’m with you. (Seninleyken olduğumdan daha fazlasıyım.) I choose you. And I'll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I'll keep choosing you. (Seni seçtim ve seni ne zaman olsa seçerim. Hiç düşünmeden, hiç şüpheye düşmeden. Seni seçmeye devam edeceğim.) Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive. (Seni düşünmek beni uyanık tutuyor. Rüyama girmen uyanmama engel oluyor. Seninle olmak beni hayata bağlıyor.) When love is not madness it is not love. (Aşk, aşk değildir çılgınlık yoksa.) - Pedro Calderón de la Barca Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused. (Aşk yabani bir güçtür. Kontrol etmeye çalışırsan seni yok eder. Hapsetmeye çalışırsan seni esir alır. Anlamaya çalışırsan kafanı karıştırır.) - Paulo Coelho

I wish I could turn back the clock. I'd find you sooner and love you longer. (Zamanı geri alabilmeyi isterdim ki seninle daha önce tanışıp seni daha uzun sevebilseydim.) I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you. (Seni bir dakikalığına izlesem sana dair sevdiğim binlerce şey bulabilirim.) All of me loves all of you. (Her şeyim her şeyini seviyor.) - John Legend Mornings would be better if I woke up next to you. (Sabahları daha iyi olurdu yanında uyanabilseydim.) By the way, I'm wearing the smile you gave me. (Bu arada, bana verdiğin gülümseme var yüzümde.) You call it madness, but I call it love. (Sen çılgınlık diyorsun ben aşk.) - Don Byas I know of no greater happiness than to be with you all the time, without interruption, without end. (Her zaman, bölünmeden, sonu olmadan seninle olmaktan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum.) - Franz Kafka To love is to burn, to be on fire. (Aşk yanmak, tutuşmaktır.) - Jane Austen Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction. (Aşk birbirine bakmak değil aynı yöne bakmaktır.) Antoine de Saint-Exupery

It doesn’t matter if the guy is perfect or the girl is perfect, as long as they are perfect for each other. (Oğlanın veya kızın mükemmel olması değil birbirleri için mükemmel olması önemlidir.) - Good Will Hunting Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Birinin sizi sevmesi size güç verir, birini sevmek de size cesaret kazandırır.) - Lao Tzu Patience is the mark of true love. If you truly love someone, you will be more patient with that person.(Sabır, gerçek aşkın göstergesidir. Birini gerçekten severseniz o kişiyle daha sabırlı olursunuz.) - Thich Nhat Hanh “I love you and that’s the beginning and end of everything.” – F. Scott Fitzgerald (Seni seviyorum ve bu her şeyin hem başlandıcı hem de sonu.) “You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.” – Anonim (Sen uykuya dalarken son sabah kalkarken de ilk düşüncemsin.) “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.” – Roy Croft (Senisadece sen olduğun için değil seninleyken nasıl biri olduğum için de seviyorum.)

“I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you… but I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream.” – Anonim (Geçen gece seni rüyamda göreceğimi bildiğim için gülümseyerek yattım, sabah da bir rüya olmadığın için gülümseyerek kalktım.) “You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had.” – Nicolas Sparks (Sen sahip olduğum her neden, umut ve hayalsin.) “If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse (Aşkı biliyorsam bu senin sayendedir.) Daha fazla İngilizce aşk sözü isterseniz özel olarak sadece İngilizce aşk sözlerinden oluşan listemize göz atabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz yazımızda pek çok güzel İngilizce aşk sözünü Türkçe çevirisi ile birlikte derledik. UZUN AŞK SÖZLERİ Hayatımızda özel yer eden sevdiklerimize en özel günlerde uzun uzun aşk sözleri söylemek istediğinde herkes güzel uzun aşk sözleri söylemek ve romantik anlar yaşamak ister. Bazen içinde olduğumuz o anlardan dolayı heyecanlanır güzel kelimeler aklımıza gelmez. İşte böyle bir durumda size yardımcı olacak en güzel uzun aşk sözlerini sizlerle derledik...

Ah sevda bahçemin tutsak çiçeği… Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim kırık bir aşk şarkısı eşliğinde. Hüzne buladım seni. Deniz meltemlerini okşayan saçlarını hapsettim kalbimin kıvrımlarına. Ordasın artık. Oradasın ve ne kadar olman gerekiyorsa. Yağmurlu bir günde koşar sana gelirsem ıslak saçlarımı düzelt, başımı omuzuna yasla, ansızın dudaklarımı dudaklarıma değdir. Masum bir çocuk gibi konuşursam anla ki sana muhtacım; ver elini elime yalanda olsa bir kez seni seviyorum de… Sen benim bakışına hasret kaldığım sesine özlemle bağlandığımsın. Özlemim, hasretim, bakmaya doyamadığımsın. Bahtıma doğanımsın. Olmazsa olmazımsın. Nefretim, öfkem, kinim, sevincim, umudum, düşüm, rüyam, hayalim ama en çok ağlatan, en çok kanatansın… Sen tarifi imkânsızımsın. Benim için bir insanı sevmek onunla yaşlanmayı kabul etmek demektir. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum aşkım... Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet aşık olmak önemli değil bir ömür boyu sevebilmektir meziyet.

Uyuyamıyorum geceleri, çerçevede ki fotoğrafın bile alıp götürüyor uzaklara beni. Çok şey var yapabileceğim, bulutlar çıkmasalar yoluma... Ne sıradan bir sevgiyi yaşayacak kadar basit biriyim. Ne de seni sıradan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri... Kalbimdeki aşka dudaklarımdaki gülüşe akşam akan göz yaşlarıma ancak sen layıksın çünkü sen benim için özelsin aşkım. Sen benim meleğimsin. Senin için besteledim hayatımızın şarkısını. Seninle bir ömür boyu giderim korkmam asla sana güveniyorum... Herkesin yaşama sebebi farklıdır. Benim yaşama sebebim ise sensin. Seni seviyorum sevgilim. Hiçbir şey seni sevmek gibi değil sevgili, her şey sadece senden ve gözlerinden ibaret. Senden hariç her şey bir yana, sen sol yanıma! Gelecek günlerin hatırına: Seni Seviyorum. Ki sen bilirsin. Kimse sevmese bile yine en çok ben severim seni... Aşk çare midir yalnızlığa? Yoksa tutsak mı eder yüreğine? Ya da uçurur mu kafesindeki çırpınan kuşu, özgür bırakır mı? Aşk nedir sahi? Aşk sevmektir sevginin de doz aşımı yoktur. Korkmayın doya doya sevin sarmalayın sevdiğinizi…

Seni niye mi seviyorum geçmişin içinde kaybolmuş beni, Yeniden hayata döndürdüğün için çok ama çok seviyorum. Korkunç uçurumlara bırakmak kendimi, uçsuz bucaksız denizlere atmak isterdim bedenimi. Ama içimde sen varsın… Ya sana bir şey olursa? Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa, o gözlere bakmayacaksın. Gül dediğin nedir ki, solar gider, ateş dediğin nedir ki, kül olur gider, gün dediğin nedir ki, geçer gider, ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter! O kadar sevdim ki seni, o beklediğin olmak istedim hep. Kalbinde bir misafir gibi değil, bir aşk gibi kalmak istedim. Ben küçücük bir bebektim “sen” kocaman bir sevda. Ben senin ellerinde büyüdüm “sen” benim yüreğimde… Kıymetimi bilmen için gitmem mi gerek! Sevdiğini anla artık büyüdün bebek! Masal değil ki bu aşk öğrenmen gerek! Gitmesi kolay olur zor olan sevmek… Aşk insana insan olduğunu hatırlatan bir kavram. Lakin insanı insanlıktan çıkarmakla daha çok ün kazanmış. Bunun nedeni insanların Aşk’ı yaşamayı bilmemeleri. İnsanlar Aşk’ı iki kişilik sanar ama aşk tek kişiliktir.

Sen mi yazdın benim alın yazımı, sen mi çizdin benim yalnızlığımı, Söyle bana seni kim değiştirdi, Değiştirdin benim tüm yaşantımı, Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel Beni yalnız bırakma, Beni sensiz bırakma…. Bir muammadır AŞK, kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır AŞK. İyiyim deriz ya hep, alışkanlık bizimkisi. Peki, karşındaki kişi de gerçekten nasıl olduğunu merak mı ediyor sanki. Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi şerefsizim kibrit bile çakmam! Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canıma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim. Ben gidiyorum dediğimde, ‘gitme’ diyen birini değil, Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin! diyen birini istiyorum... Bazen alabileceğin en büyük intikam; affetmektir. Ve bazen karşındakine verilebilecek en güzel cevap gülüp geçmektir. Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyorsun.

KISA AŞK SÖZLERİ Sevdiklerine özel günlerde ya da sevdiklerini belli etmek istediğinde herkes güzel kısa aşk sözleri söylemek ya da yazmak ister. Bazen öyle anlar gelir ki aklımıza güzel kelimeler gelmez ya da karşıdaki kişiyi çok düşündüğümüzden heyecanlanır güzel kelimeleri unuturuz. İşte tam da bunun için en güzel kısa aşk sözlerini sizlerle derledik... Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde… Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın… Uzağız sevgilim ama yüreğimde uyanıyorsun bugün... Öptüm aşkım geceyi aydınlatan o güzel gözlerinden... Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var... Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem... Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır... Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum... Bir tek sen varsın ömrümde aşkım gerisi mi? Vesaire... Seni canımdan çok seviyorum. Seni helalim geleceğim olduğun için saklıyorum kendime...

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana. Her şey bana baktığın an başladı. Sen bir gül bahçesinde açan en nadide çiçeksin sevdiceğim. Gözlerim, kulaklarım, ellerim ve kalbim sana mühürlü sevdiğim. Anladım ki beni annem senin için doğurmuş bebeğim. Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı. Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter. Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir. Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa. Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana... Dünyalar kadar seven bir şehir kadar özlemiyor şimdi... Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde... Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma... Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni... En çok ta çayın demlisini aşkın senlisini seviyorum aşkım...

Hadi kalbim topla kırıklarını da duaya gidelim. Yaradan'dan başkası anlamaz bizi... Sen oradan bir canım dersin. Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burada... Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir. Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni. Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk’a vefalı olan gelsin. Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim. Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak. Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun. Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter. Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir… Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar. Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır. Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım… Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor. Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme… Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir…… Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur. Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var. Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek. Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem. Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim... Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi? Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim... Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür. Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim. Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü.

Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın. Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim. Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar. Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya. Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım. Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum. Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm. Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum. Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni. Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça! Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim. Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam. Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım. Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni. İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor. Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız. Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.

Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz. Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım. Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan. Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye. Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni. ÜNLÜLERİN MEŞHUR AŞK SÖZLERİ Bazen yanımızda olmayan çok yakınlarımıza ve sevdiğimize güzel bir söz söylemek için tanınmış ve birçok kişi tarafından bilinen meşhur kişilerin söylediği aşk sözlerinden güzel olanları araştırırız. Bazen dilimizin ucuna gelen ve söyleyemediğimiz güzel sözleri onlar daha önce söylemiş olur.Bu kişilerden birisi de Mevlana aşk sözleri bütün dünyanın kalbine dokunmuş ve söyledikleri ile hislere tercüman olmuştur. Mevlana gibi ünlü yazarlardan aşk sözleri yayınlanmıştır. Ünlü yazarlardan aşk sözlerini araştıranlar için derledik.

İşte ünlülerden meşhur aşk sözleri... “Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir. “ Mevlana

“Akıllı aşık, ihtiraslı aşıktan iyidir.” Socrates “Aşkın gelişi, aklın gidişidir.” Antoine Bret “Akıl başka yerde olunca gözler kör olur.” Publius Cyrus “Kainatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip Tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur….” Victor Hugo “Aşk, ab-ı hayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür….” Mevlana “Aşk, Halık’ın kendisine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır…” Michelangelo “Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüz binlerce şimşek var…” Mevlana “Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşığın bütün sırları meydandadır…” Mevlana “Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir…” Lev Tolstoy “Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir...” Voltaire “Ben hiç mutluluktan delirmedim; Ama delirmekten mutluyum.” Kahraman Tazeoğlu “İnsanın içi ağrır mı hiç? Ağrıyor işte... Seni özlediğimden olsa gerek...” Kahraman Tazeoğlu “Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç sana diyeceklerim söylemekle bitmez.” Özdemir Asaf

“Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir. Ansızın aklına gelip yalnızlaşıyorsa işte o zaman sevmiştir.” Turgut Uyar “Hiç kimsenin iyi gelmediği yerden sarıyorsun yaralarımı hiç kimsenin dokunamadığı yerden kanatıyorsun sonra.” Kahraman Tazeoğlu “Seni gönülden seven insan için iyi gün kötü gün yoktur. Ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur.” Cemal Süreya “Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim, sensiz boğazımdan geçmiyor.” Ahmet Arif “Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevmişim seni.” Cemal Süreyya “Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel.” Ümit Yaşar Oğuzcan “Sus be yüreğim! Ben de biliyorum özlediğimi. Sus da, bilmesin özlendiğini.” Özdemir Asaf “Ah benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darmaduman ediyorsun beni.” Nazım Hikmet “Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör.” Cemal Süreya Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?” Özdemir Asaf