Aşk tatilinden yeni dönmüşlerdi! Danla Bilic ve 9 yaş küçük sevgilisi Doğan Alemdar'dan beklenmedik hamle! Kafalar karıştı

MYNET- Milli kaleci Doğan Alemdar ile Danla Bilic geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülenmiş ünlü çiftin aşk tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BODRUM'DA AŞK TATİLİ!

Danla Bilic'in kendisinden 9 yaş küçük Doğan Alemdar ile aşkı bu sayede belgelenmişti. Birlikte güneşlenen ve şezlongda sohbet eden ikilinin bu kareleri uzun süre konuşulmuştu.

BEKLENMEDİK HAMLE

Danla Bilic ve Doğan Alemdar çiftinden beklenmedik bir hamle geldi. İkilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması dikkat çekti.

Bilic ve Alemdar'ın bu hamlesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ala Tokel'in milli futbolcu Bertuğ Yılıdırım'dan ayrılması ile birlikte bu aşkında sona erdiği söylentileri ortaya çıktı.