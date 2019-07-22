"Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin çekimleri başladı.

İlki 2011 yılının başında vizyona giren "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin ikinci halkasının yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte gerçekleştiriyor.

Hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılacak.

Yaklaşık 5 yıldır hazırlık aşamasından olan filmin çekimlerinin ağustos ayında sona ermesi bekleniyor.

Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen filmin vizyon tarihi ise 2020'nin ocak ayı olarak belirtildi.

