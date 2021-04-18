Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?

Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen'in başrolünde olduğu Aşk Tutulması filmi bu akşam tekrar televizyon ekranlarında olacak. Aşk Tutulması filminde fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, ilaç mümessilidir. Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır.

AŞK TUTULMASI FİLMİ NEREDE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Bir kadınla futbol arasında tercih yapmak zorunda kalan Fenerbahçe taraftarı Uğur'un yaşadıklarını anlatan Aşk Tutulması, İstanbul'un bazı semtlerinde çekildi ve 2008 yılında vizyona girdi.

AŞK TUTULMASI KONUSU

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.