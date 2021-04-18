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Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?

18.04.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının iki genç ve başarılı oyuncusu Fahriye Evcen ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerinde oynadığı Aşk Tutulması filmi bu akşam ekranlarda yer bulacak. Televizyon izleyicileri, Aşk Tutulması filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?

Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen'in başrolünde olduğu Aşk Tutulması filmi bu akşam tekrar televizyon ekranlarında olacak. Aşk Tutulması filminde fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, ilaç mümessilidir. Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır.

AŞK TUTULMASI FİLMİ NEREDE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Bir kadınla futbol arasında tercih yapmak zorunda kalan Fenerbahçe taraftarı Uğur'un yaşadıklarını anlatan Aşk Tutulması, İstanbul'un bazı semtlerinde çekildi ve 2008 yılında vizyona girdi.

Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?

AŞK TUTULMASI KONUSU

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.

AŞK TUTULMASI FİLMİ OYUNCU KADROSU

2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması filminin oyuncuları arasında Fahriye Evcen Özçivit, Tolgahan Sayışman, Tim Seyfi, Ali Erkazan, Suzan Aksoy, Ayten Uncuoglu, Murat Akkoyunlu yer alıyor.

Tolgahan Sayışman-Uğur

Fahriye Evcen-Pınar

Tim Seyfi-Burçaslan

Ali Erkazan-Mustafa

Ayten Uncuoğlu-Latife

Murat Akkoyunlu-Hiko

Yasemin Öztürk-Müge

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Fahriye Evcen Tolgahan Sayışman

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