Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü'nün müşterek çalışması neticesi, 2015 yılında Adana’da Mehmet Nuri Delibaş isimli şahsın iple boğularak öldürülmesi olayı ile ilgili Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan firari şüpheli 1992 doğumlu A.Ö. isimli kadının, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla A.Ö., Kızıltepe’de ikamet eden yakınlarının yanında saklanırken yakalandı.

A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.Ö., V.R.E., H. Y., A. Ö. ve H. İ.’ye "tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezası duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi.

