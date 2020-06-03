'Aşk tuzağı' kurup vahşice öldürmüşlerdi! İnfaz dedektifleri yakaladı

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde besi çiftliği sahibi Mehmet Nuri Delibaş, kendisiyle aynı işi yapan 45 yaşındaki Halil Yiğit ile tanıştı. Arkadaş olan iki kişi birlikte hayvan ticareti de yapmaya başladı. Halil Yiğit, iddiaya göre 115 bin TL borcu olduğu Mehmet Nuri Delibaş’ı öldürmeye karar verdi. Arkadaşı Melik Karakaş’ın yanına giden Yiğit, Delibaş’ın ortadan kaldırılmasını istedi. Melik Karakaş da arkadaşları Vakıf Reşit Efe (50) ve Ali Önal (46) ile birlikte cinayet için harekete geçti. Delibaş’a tuzak kurmaya karar veren 3 kişi, Önal’ın kız arkadaşı Ayşe Özgün’den (29) yardım istedi. Şüphelilerin para vaadiyle ikna ettikleri Özgün kendini üniversite öğrencisi olarak tanıttığı Delibaş ile telefonla konuşmaya başladı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

29 Mart 2015 tarihinde Ayşe Özgün, kadın arkadaşı, Hanife İbili (43) ile birlikte şüphelilerin Çarkıpare Mahallesinde daha önceden bulduğu eve gidip, Delibaş’ı buraya çağırdı. Eve gelen Delibaş, odaya girdikten sonra Ayşe Özgün ve Hanife İbili, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktı, bu sırada içeri giren Karakaş, Önal ve Efe, Delibaş’ı boğarak öldürdü. Melik Karakaş’ın oğlu F.K. da gözcülük yaptı.