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Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi.  Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistler Türkiye'nin önemli kültür turizm bölgesi Kapadokya'ya akın etti.

Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu

NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi.
Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistler Türkiye'nin önemli kültür turizm bölgesi Kapadokya'ya akın etti. Sabahın erken saatlerinde turistler, havalanan sıcak hava balonlarının manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. Turistler ayrıca, merkez Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'nde balonları izledi. Binlerce yerli ve yabancı turist, Aşk Vadisi'nde peribacaları ile de fotoğraf çektirirken, yoğunluğun bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğuAşk Vadisi'nde bayram yoğunluğuAşk Vadisi'nde bayram yoğunluğuAşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu

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