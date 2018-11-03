Aşk ve Mavi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Elmas'ı öldürüyor mu? Yaman'ın dönüşü konağı karıştırdı!

Aşk ve Mavi dizisi 2 Kasım Cuma akşamı 76. son bölümüyle ATV'de ekrana geldi. Aşk ve Mavi'nin son bölümünde, yıllar sonra ortaya çıkan Yaman konaktaki tüm dengeleri değiştirdi. Yaman yıllar sonra Fazıl'la hesaplaşma yaşadı. Yapılanları unutmayan Yaman geçmişiyle yüzleşmeye başladı. Aşk ve Mavi'nin 77. yeni bölümünde ise sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yaman'ı Mavi'den kıskanan Yüksel çılgına dönüyor. Yeni bölüm fragmanında Yüksel'in kimi öldürdüğü ise merak konusu oldu. Diğer yandan Cemal'in ise 'Son duanı et' diyerek Elmas'ın başına silah dayaması dikkat çekti. Cemal Elmas'ı öldürecek mi?

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Fazıl, oğlunu kabul etse de Yaman, Fazıl'a öfke doludur. Yıllardır biriktirdiği öfkesi Fazıl'a yakınlaşmasını, onu babası olarak görmesini engellemektedir. Sadi'yi etkisiz hale getirip depoya saklayan Elmas, adamı yerinde bulamaz. Bir süre sonra Sadi'nin hastanede olduğunu öğrenir. Adam komadadır. Elmas, bildiklerini anlatmasın diye adamın başında nöbet tutar. Sadi ölür ancak sakladığı sır başka bir yerdedir ve ortaya çıkması an meselesidir.

AŞK VE MAVİ'DE KEREMCEM'İN OYNADIĞI YAMAN KİMDİR?

Yaman aslında Fazıl Göreçki'nin gayrimeşru oğludur. Annesi Şükriye, Fazıl'ın evliliği tehlikeye girmesin diye hamile kaldıktan sonra kendisinden uzaklaşmıştır. Yıllar sonra Cemal'in babasını bir mezar başında görmesi ve Yaman ile yollarının kesişmesiyle hayatlarına girecek ve Göreçki ailesinde çok şey değişecektir.



