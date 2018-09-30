Aşk ve Mavi dizisinde Emrah'ın yerine Keremcem

Emrah, yeni sezonda 6 bölüm çektikten sonra ücretine zam isteği geri çevrilince 'Aşk ve Mavi' dizisini bırakmış ve seti terk etmişti.

Emrah'ın ani ayrılığıyla 'Aşk ve Mavi'nin çekimleri bir süreliğine durdurulmuştu.

Tam 'Aşk ve Mavi' dizisi bitiriliyor mu tartışmaları başlamıştı ki dizinin kaderi belli oldu.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre, NTC Medya'nın çektiği 'Aşk ve Mavi'den ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın yerine, şarkıcılığın yanı sıra başarılı bir dizi oyuncusu da olan Keremcem gelecek.

Keremcem, Emrah'lı beş bölüm atv'de yayınlandıktan sonra 'Aşk ve Mavi'ye katılacak ve sürpriz bir karakterle konağın yeni aile ferdi olacak.



