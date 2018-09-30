MAGAZİN

Aşk ve Mavi dizisinde Emrah'ın yerine Keremcem

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

'Aşk ve Mavi' dizisinde istediği zammı alamayan Emrah diziyi bırakmıştı. Emrah'ın yerine şarkıcı Keremcem geldi

Aşk ve Mavi dizisinde Emrah'ın yerine Keremcem

Emrah, yeni sezonda 6 bölüm çektikten sonra ücretine zam isteği geri çevrilince 'Aşk ve Mavi' dizisini bırakmış ve seti terk etmişti.

Emrah'ın ani ayrılığıyla 'Aşk ve Mavi'nin çekimleri bir süreliğine durdurulmuştu.

Tam 'Aşk ve Mavi' dizisi bitiriliyor mu tartışmaları başlamıştı ki dizinin kaderi belli oldu.

5bb0b1efae298b2896884af2

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre, NTC Medya'nın çektiği 'Aşk ve Mavi'den ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın yerine, şarkıcılığın yanı sıra başarılı bir dizi oyuncusu da olan Keremcem gelecek.

Keremcem, Emrah'lı beş bölüm atv'de yayınlandıktan sonra 'Aşk ve Mavi'ye katılacak ve sürpriz bir karakterle konağın yeni aile ferdi olacak.


PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül) Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)
Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emrah Aşk ve Mavi emrah aşk vemavi keremcem

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)

Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)

Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!

Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!

Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.