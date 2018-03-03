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Aşk ve Mavi dizisinde şoke eden cinayet sahnesi

AŞK VE MAVİ HABERLERİ  | 03.03.2018 00:20 | Son Güncelleme

ATV'de 2 Mart Cuma akşamı 55. bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde şoke eden bir ölüm yaşandı. Aşk ve Mavi'nin son bölümünde, Safiye'nin bıçakladığı Servet, yaralı halde can çekişip yardım isterken bu defa da yanına gelen Faysal'ın saldırısına uğradı. Faysal yaralı haldeki Servet'i boğarak öldürdü. Aşk ve Mavi'da Servet'i canlandıran Derya Artamel de diziye veda etti.

Aşk ve Mavi dizisinde şoke eden cinayet sahnesi

Aşk ve Mavi dizisinin son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Kenan Bal ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı diziye, daha önce Kırgın Çiçekler'de Mesude karakterini canlandıran Derya Artamel da katılmıştı.

Aşk ve Mavi'de önce Safiye'nin bıçakladığı Servet, yaralı halde can çekişirken Faysal tarafından boğularak öldürüldü. Dizide Servet'i canlandıran Derya Artamel de 55. bölümde veda etmiş oldu.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, Servet'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştır. Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamaz. Bıçağı Faysal almıştır. Cemal ve Safiye'yi tehdit eder. Mavi ve Ali'yi ayırmalarını, aksi halde bıçağı polise vereceğini söyler. Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözmüş, barışmışlardır. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlatır. Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. Yaptıklarından vicdan azabı duysa da Safiye'yi hapis yatmaktan kurtardığını düşünen Cemal, hiç beklemediği bir sürprizle yıkılır.

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Aşk ve Mavi aşk ve mavi 55. bölüm derya artamel

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