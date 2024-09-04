Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Kerem Bürsin Hadise'yi korkuttu

İtalya'da gerçekleşen Venedik Film Festivali son günlerine yaklaşırken Türk ünlüleri de konuk etmeye devam ediyor. Kerem Bürsin ve Hadise de festivale katılacak isimler arasında yer alıyor.

Venedik Film Festivali için İtalya'da doğrun yola çıkan Kerem Bürsin havaalanında Hadise'yi korkuttu. Ünlü oyuncu Bürsin paylaşımına, "Onu korkutmayı seviyorum" şeklinde yazdı.

Sevilen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kerem Bürsin arasında aşk yaşadıkları iddiası çıkmıştı. Bürsin çıkan iddialara,"Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" demişti.