MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşka gelen Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'a iltifatlar yağdırdı!

Aşka gelen Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'a iltifatlar yağdırdı!

16.06.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet adlı dizide İlker Ilgaz karakterine hayat vermesi ile yıldızı parlayan oyuncu Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Oyuncu çiftten İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına sevgilisi Serkay Tütüncü tarafından gelen yorum hayranlarının kalbini ısıtırken, Alişan'ın gönlünü bir kez daha çaldı.

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumiyet' adlı dizide İlker ve Ela karakterine hayat veren Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan dizideki aşklarını gerçek hayta taşıması ile çok konuşulmuştu. Tatilde el ele görüntülenmesinin ardından aşkları belgelenen çift, mutluyuz mesajı vermeye devam ediyor. Çiçeği burnunda çiftten Tütüncü aşka gelince sevgilisi Alişan'a iltifatlar yağdırdı.

Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a 'taş' iltifatı!

Çiçeği burnunda çift Serkay Ttüncü, İlayda Alişan aşkı tam gaz devam ediyor.

DİZİDEKİ AŞK GERÇEK OLDU

DİZİDEKİ AŞK GERÇEK OLDU
Dizide iki aşığı canlandıran Tütüncü ve Alişan sette başlayan bu aşkı gerçek hayata taşıdı. Haklarında çıkan aşk iddialarını ilk etapta yalanlamıştı.

AŞKLARI BELGELENDİ

AŞKLARI BELGELENDİ
Yalnızca arkadaş olduklarını savunan çift geçtiğimiz haftalarda tatil yaptıkları esnada el ele göz göze görüntülenince yakayı ele verdi.
Yaşadıkları aşkı herkesten gizlediklerini ve bu fotoğrafların yayılmaması için gayret gösterseler de aşkları bu kare ile belgelenmiş oldu.

'MACHUP OLDUK'

'MACHUP OLDUK'
Ortaya çıkan görüntülerin ardından oyuncu çift yalanladıkları için mahcup olduklarını dile getirmişlerdi.

TAŞ GİBİSİN İLTİFATI

TAŞ GİBİSİN İLTİFATI
Şimdilerde göz önünde aşklarını yaşayan çiftten Tütüncü, önceki gün sevgilisinin son paylaşımının altına yazdığı taş mı sektirsek ya? notuna Kendini nasıl sektirceksin babycim? yazmasıyla gündeme geldi.

GÖNÜLLERİ YİNE FETHETTİ

GÖNÜLLERİ YİNE FETHETTİ
Yakışıklı oyucunun bu yorumu dakikalar içince birlerce etkileşim alırken, sevgilisi Alişan'ın gönlünü bir kez daha fethetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki neymiş efendim adam taşmı toprak mı kontrol etmiş

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.