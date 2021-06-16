Aşka gelen Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'a iltifatlar yağdırdı!

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumiyet' adlı dizide İlker ve Ela karakterine hayat veren Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan dizideki aşklarını gerçek hayta taşıması ile çok konuşulmuştu. Tatilde el ele görüntülenmesinin ardından aşkları belgelenen çift, mutluyuz mesajı vermeye devam ediyor. Çiçeği burnunda çiftten Tütüncü aşka gelince sevgilisi Alişan'a iltifatlar yağdırdı.

Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a 'taş' iltifatı!

Çiçeği burnunda çift Serkay Ttüncü, İlayda Alişan aşkı tam gaz devam ediyor.

DİZİDEKİ AŞK GERÇEK OLDU Dizide iki aşığı canlandıran Tütüncü ve Alişan sette başlayan bu aşkı gerçek hayata taşıdı. Haklarında çıkan aşk iddialarını ilk etapta yalanlamıştı.

AŞKLARI BELGELENDİ Yalnızca arkadaş olduklarını savunan çift geçtiğimiz haftalarda tatil yaptıkları esnada el ele göz göze görüntülenince yakayı ele verdi.

Yaşadıkları aşkı herkesten gizlediklerini ve bu fotoğrafların yayılmaması için gayret gösterseler de aşkları bu kare ile belgelenmiş oldu.

'MACHUP OLDUK' Ortaya çıkan görüntülerin ardından oyuncu çift yalanladıkları için mahcup olduklarını dile getirmişlerdi.

TAŞ GİBİSİN İLTİFATI Şimdilerde göz önünde aşklarını yaşayan çiftten Tütüncü, önceki gün sevgilisinin son paylaşımının altına yazdığı taş mı sektirsek ya? notuna Kendini nasıl sektirceksin babycim? yazmasıyla gündeme geldi.