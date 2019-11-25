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Asker arkadaşları 30 yıl sonra içtimada buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

Askerlik görevini Balıkesir’de yerine getiren 25 arkadaş, 30 yıl sonra Rize’nin Çayeli ilçesinde buluşarak sabah içtimasında bir araya geldi.Askerlik görevlerini Balıkesir Çayırhisar Ordu Donatım Okulu Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Bölüğü’nde yapan 25 arkadaş, 30 yıl sonra Rize’nin Çayeli ilçesinde buluşarak sabah içtiması yaptı.

Askerlik görevini Balıkesir’de yerine getiren 25 arkadaş, 30 yıl sonra Rize’nin Çayeli ilçesinde buluşarak sabah içtimasında bir araya geldi.
Askerlik görevlerini Balıkesir Çayırhisar Ordu Donatım Okulu Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Bölüğü’nde yapan 25 arkadaş, 30 yıl sonra Rize’nin Çayeli ilçesinde buluşarak sabah içtiması yaptı. Emekli Binbaşı Zafer Angin’in de katıldığı etkinlikte, askerlik arkadaşları bir araya gelerek hasret giderdi. Çayeli ilçesinde bulunan ve son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Ağaran Şelalesi’nde ki bir otelde toplanan arkadaşlar, burada Karadeniz’e özgü yemekler yiyerek, askerlik anılarını yâd edip zaman geçirdi. Aileleriyle beraber katılan katılımcılar ise birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.
Geçtiğimiz yıl başlattıkları buluşma etkinliklerinin ilk ayağı askerlik yaptıkları Balıkesir ili oldu. Buluşmaların ikinci yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde bir araya gelindi. Aralarında Çayelili olan Bayram Köseoğlu ve Ahmet Suiçmez öncülüğünde düzenlenen programda Rize’de gezip, görülebilecek bölgelerde zaman geçirildi. Buluşmaların her yıl farklı illerde yapılması planlanıyor.
Emekli Binbaşı Zafer Angin etkinlikte yaptığı açıklamada askerleriyle beraber 30 yıl sonra aynı yerde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Angin yaptığı açıklamada “Balıkesir’de Özel Ulaştırma Bölüğünde beraber görev yaptığımız arkadaşlarımızla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Buluşmalarımızın bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce Çayeli’ne gelmiştim. Burası çok güzel, çok hoşuma gitmişti. Askerlerimle de burada birlikte olmaktan ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız bu programlarda arkadaşlarımızla buluşmayı devam ettireceğiz” dedi.
Askerlik anılarını yâd edip, tekrar hayallerinde canlandırdıklarını ifade eden İbrahim Korkmaz, söz konusu buluşmaların devamlılığını sağlamak istediklerinin altını çizdi. Korkmaz “Arkadaşlarımızla beraber 30 yıl sonra tekrar buluştuk. Bunu geleneksel hale getirip her yıl buluşmayı düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Genellikle askerlik anılarımızı yâd ediyoruz. Bugün Rize’deyiz. Rize çok güzel bir ilimiz. Fırsat buldukça Rize’ye geleceğiz. Buluşmalarımızı her yıl farklı ilde yaparak, bir arada olmak istiyoruz. İnşallah bu geleneğin sürmesini sağlayacağız” diye konuştu.

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