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Asker arkadaşları 32 yıl sonra bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

 BATMAN 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 1987-88 yıllarında birlikte vatani görevini yapan 20 kişi, 32 yıl sonra Düzce’de bir araya geldi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BATMAN 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 1987-88 yıllarında birlikte vatani görevini yapan 20 kişi, 32 yıl sonra Düzce’de bir araya geldi. Asker arkadaşları, o dönem kendilerinin komutanı olan emekli Başçavuş Oktay Koçak’ın talimatı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu.
Batman 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 32 yıl önce askerlik yapan arkadaş grubu, Düzce’de buluştu. Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Köyü Muhtarı Halil Düzen tarafından organize edilen buluşmada, Bursa, Çanakkale, Ankara, Erzurum ve İzmit'ten gelen 20 kişi ile eşleri yer aldı. Etkinliğe, o dönem alayda başçavuş olarak görev yapan emekli Başçavuş Oktay Koçak da katıldı. Eski askerlerini bir arada gören Koçak, duygusal anlar yaşadı.
Asker arkadaşları düzenlenen kahvaltının ardından eski komutanları Oktay Koçak’ın talimatı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıl dönümü için saygı duruşunda bulundu, Türk ordusuna da asker selamı ile selam gönderdi.
Emekli Başçavuş Oktay Koçak, duygulu anlar yaşadığını ifade ederek “Gerçekten 32 sene önemli bir zaman. İnsan hayatının neredeyse yakınına yakın bir dönem. O zaman genç olan bu kardeşlerimiz, hem de en zor, en çetin dönemde beraber vatani görevlerini icra etti. Kendileri ile gurur duruyorum. Çünkü 32 sene sonra yine aileleri birlikte bir arada, üzüntülü, sıkıntılı günlerinde de dayanışma içinde haberleşerek bir araya geliyorlar. Silah arkadaşlarımızı her zaman için bu yaptıkları sosyal faaliyet için kutluyorum. Kendilerine bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
Sezgin Günaydın ise tarif edilmez duygular içinde olduğunu belirterek, “Burada bir buluşma düzenledik. Anlatılmaz, yaşanır. Biz çok mutluyuz, sevinçliyiz. Askerlik anılarımızı anlatıyoruz. Ailelerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Bursa’dan, İzmit’ten, Sakarya’dan, Ankara’dan, Çanakkale’den katıldı" diye konuştu.
Buluşmayı organize eden Halil Düzen de, "Bunu tarif etmek gerçekten çok zor. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye’nin her tarafında arkadaşımız var. Bir olayımız olduğunda birbirimizle dayanışma içinde oluyoruz. Bir hastamız, öğrencimiz olduğunda irtibata geçiyoruz. Ben yıllar sonra komutanımı gördüm. Kendisine de söyledim. Sizden zamanında çok korkuyorduk, gelin size doyasıya bir sarılayım. O zaman komutanımızdı korkuyorduk, şimdi bir evladı, bir kardeşi gibi sarılmama da izin veriyor. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

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