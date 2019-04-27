Asker arkadaşları ve aileleri 40 yıl sonra buluştu

1979-1980 yıllarında 20 ay vatani görevini yapan Türkiye’nin dört bir yanından asker arkadaşları ve aileleri 19 Mayıs 1919’un 100. yılında Samsun’da buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

12 Eylül 1980 darbe döneminde 20 ay boyunca beraber askerlik yapan 21 arkadaş, Şanlıurfalı Müslüm Karataş tarafından 3 yıl önce bir araya getirildi. 21 arkadaş, ilk buluşmanın ardından yılda 2 kez Türkiye’nin bir ilinde aileleriyle birlikte buluşma kararı aldılar. Silah arkadaşları ve aileleri Antalya, Konya, Afyon, Denizli ve Kayseri’nin ardından bugün de Samsun’da bir araya geldiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle şehri gezen asker arkadaşları ve aileleri, amaçlarının Türkiye’de bütünlük ve birlik içerisinde kardeşçe yaşamanın örneklerini sergilemek olduğunu söylediler.

Grup adına konuşma yapan Konyalı tertip Ömer Yavuz, “1979-1980 yılları arasında askerlik yapan asker arkadaşlarıyız. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapıyoruz. 19 Mayıs 1919’un 100. yılında ev sahibi Ahmet Özen ve oğlu Nuh Özen’in önderliğinde 6. buluşmamızı yapıyoruz. Bir arkadaşımızın vesilesiyle bir araya geldik ve bu buluşmaları düzenli hale getirdik. Antalya, Konya, Afyon, Denizli ve Kayseri’de bir araya geldik. Bugün de Samsun’dayız. Samsun’da olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Askerlerle bir araya gelen o dönem yüzbaşı olan askerlerin komutanı Emekli Albay Mümin Serinkaya ise böyle kaliteli bir asker grubuyla birlikte çalıştığı için gurur duyduğunu söyledi.

Askerlerin eşleri de bu birlik ve beraberlik sayesinde birçok şehir gezdiklerini ifade ettiler.

Kafile, 3 gün boyunca Samsun’u gezecek.