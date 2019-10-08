HABER

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekeceği açıklamasının ardından gündeme gelen Türkiye'nin olası operasyonuna Suriye’den ilk tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Suriye hükümeti yanlısı olarak bilinen El Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Suriyeli Kürtleri ‘dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine’ hükümete katılmaya davet etti.

Mikdad, ‘anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını' vurguladı, ayrıca Şam yönetiminin Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini belirtti.

'İŞGALE İZİN VERMEYECEĞİZ'

ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 29 Asker bu sabah Suriye’nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek olmak amacıyla Çobanbey kabasına geldiler ancak ÖSO’nun tepkisiyle karşılaştılar.

Tüm Suriye topraklarını koruyacaklarını söyleyen Mikdad, herhangi bir işgale izin vermeyeceklerini ifade etti.

Faysal Mikdad’ın açıklaması ABD’nin asker çekme kararına karşılık Suriye'den ilk resmi tepki oldu.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise ABD'nin bu kararını 'sırtımızdan bıçaklandık' şeklinde yorumlamıştı.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
Şam'dan Kürtlere çağrı: Bize katılınŞam'dan Kürtlere çağrı: Bize katılın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker çekme ABD Suriye KÜTLER

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

Son dakika: Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Azerbaycan Başbakanı Memmedov istifa etti

Azerbaycan'ı şoke eden istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.