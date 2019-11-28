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Asker eğlencesinde bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:21 | Son Güncelleme

Asker eğlencesinde bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşkın Gazan'ın (28), olan muhtar babası Süleyman Gazan'ın Osmanlı Mahallesi'ndeki evinin önündeki asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheli A.R.Ş'yi operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Osmanlı Mahallesi'nde dün asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Aşkın Gazan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Ayvacık Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı maganda

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