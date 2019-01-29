Asker eğlencesinde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 5 yaralı, 8 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ-Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Polise ateş açıp, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik mahalleli, askere gidecek B.Ü. (19) için meydanda düzenlenen asker eğlencesine katıldı. İddiaya göre burada içki içen iki roman aile arasında bilinmeyen nedenle kavga tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan kişiler, bu kez de kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdı. Polislere taş ve sopalarda saldıran mahalleliye, biber gazı ve coplarla müdahale edildi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi tabanca ile polislerin üzerine ateş açıp, plakasız bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. Çıkan kavgada 5 kişi sopa ve bıçakla yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

