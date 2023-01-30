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Halay çeken grubun arasına minibüs daldı! Asker eğlencesinde can kaybı... "Bir anda harekete geçip milleti ezdi"

30.01.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerden izne gelmiş, kalabalık bir grup arkadaşıyla davul zurna eşliğinde halay çekiyordu. Ne olduysa o sırada oldu, yokuş aşağı ilerlemeye başlayan minibüs halay eğlencesindeki grubun arasına dalıp ezdi geçti. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen korkunç anlar kameraya yansıdı. Minibüsün park halindeyken hareket ettiği öne sürülürken kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Arkadaşının asker eğlencesine geldi, park ettiği minibüsü 10 dakika sonra yokuş aşağı hareket edip halay çekenlerin arasına daldı. Ortalık bir anda karıştı. O anlarda kayıtta olan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Aracın sürücüsü gözaltına alındı, eğlenceyi düzenleyen Ş. K.'ye de adli yaptırım uygulandı. Görgü tanığı Musa Yıldırım, "Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor. Araba bir anda nasıl oluyorsa harekete geçiyor, burada milleti eziyor" diyerek yaşananları anlattı.

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BİR ANDA YOKUŞ AŞAĞI İLERLEMEYE BAŞLADI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü olmayan 34 FRY 275 plakalı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

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HALAY ÇEKEN GRUBUN ARASINA DALDI

Araç, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi. Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

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1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada 16 yaşındaki B.T., Cenk Caner Kemer (28), 13 yaşındaki K.S., Yasin Yıldırım (19) ve Can Pusa yaralandı.

Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün sürücüsü M. Y. gözaltına alındı. M. Y., polise verdiği ifadede, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Ş. K.'ye ise gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

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KAZA ANI VE ARDINDAN YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, halay çeken grubun arasına dalan minibüsün çarpma anları görüldü. Ayrıca kazadan sonra yaşanan arbede ve yerde yatan yaralılar da başka bir cep telefonu kaydına yansıdı.

"NASIL OLUYORSA BİR ANDA HAREKETE GEÇİP MİLLETİ EZİYOR"

Olayı görenlerden Musa Yıldırım, "Yukarıdan aşağı araba bir anda freni boşalmış, yokuş aşağı inerken burada halay çeken milletin içine daldı. Aşağıda 3 arabaya vurdu durdu. 1 kişi öldü, 3 de yaralımız var. İzinli asker eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor. Araba bir anda nasıl oluyorsa harekete geçiyor, burada milleti eziyor" şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)

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Asker davul zurna halay kaza

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