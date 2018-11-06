Asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 şüpheliye para cezası

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde asker eğlencesinde havaya tabancayla ateş ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Kullandıkları kurusıkı tabancalara el konulan şüphelilere toplam 5 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Gelendost'ta 21 Ekim 2018 tarihinde asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Havaya ateş açtığı tespit edilen S.Ö., Y.S., M.F., M.C.Ö. ve R.G. yakalandı. Şüphelilere ait faturasız 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilere 5729 Sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereğince kişi başı 1046 TL olmak üzere toplam 5 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde yapılan düğün, asker eğlencesi gibi merasimler esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi, meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla kontrollere aralıksız devam edileceği kaydedildi.

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