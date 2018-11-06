HABER

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 şüpheliye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde asker eğlencesinde havaya tabancayla ateş ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 şüpheliye para cezası

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde asker eğlencesinde havaya tabancayla ateş ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Kullandıkları kurusıkı tabancalara el konulan şüphelilere toplam 5 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.
Gelendost'ta 21 Ekim 2018 tarihinde asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Havaya ateş açtığı tespit edilen S.Ö., Y.S., M.F., M.C.Ö. ve R.G. yakalandı. Şüphelilere ait faturasız 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilere 5729 Sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereğince kişi başı 1046 TL olmak üzere toplam 5 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde yapılan düğün, asker eğlencesi gibi merasimler esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi, meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla kontrollere aralıksız devam edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Bağcılar'da sebze yüklü kamyon devrildiBağcılar'da sebze yüklü kamyon devrildi
42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin, yaşam mücadelesi devam ediyor42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin, yaşam mücadelesi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.