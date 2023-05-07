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Asker eğlencesinde korku dolu anlar! Alevlerin içinde kaldı...

07.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalıkta tehlikeli bir gösteri yapıldı. Kalabalığın ortasında motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. Alevlerin etkisiyle ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletten inip ateşi söndürmeye çalışırken motosiklet de kenara çekildi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asker eğlencesinde korku dolu anlar! Alevlerin içinde kaldı...

Akıllara durgunluk veren olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi. Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı.

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ALEVLER SÜRÜCÜYE SIÇRADI

Motosiklet de alevler içinde kaldı. Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı.

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Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker İstanbul Bağcılar

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