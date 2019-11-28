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Samsun'daki asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 08:49 | Son Güncelleme

Samsun’da asker eğlencesi sırasında havaya tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki bir genç kazara vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Osmanlı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı.

Tabancaların birinden çıkan kurşun eğlence yerinde bulunan Osmanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gazan’ın oğlu Aşkın Gazan’a isabet etti.

Kazara vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu vurularak yere düşen Gazan ağır yaralandı. Muhtar olan babası tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkın Gazan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aşkın Gazan’ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma silahla ateş edenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Samsun Asker eğlencesi maganda kurşunu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Asker uğurlamalarında kantarın topu çok fazla kaçıyor her dönem. Konvoylar sürekli korna ,kırmızı ışık ihlalleri, trafiğin kitlenmesi, hiç polis gözetimi müdahalesi olmaması,araba kazaları. Otobüsün altında kaldı geçen sene bir genç. hayatını kaybetti,hiç önlem yok. Nerde ise asker uğurlaması adı altında darbe olsa başarıya ulaşır. dokunan yok yaaa...
asker polis hariç silahı olan herkes terörist olarak yargılanmalı. başka çare yok..
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