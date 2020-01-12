Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan asker eğlencesinde, havaya ateş edilmesi sonucu göğsüne kurşun isabet eden kadın, hayatını kaybetti.

Vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları, Kelahmet Mahallesi'nde kutlama düzenledi.

Eğlence sırasında Ü.G. havaya ateş açtı.

Kurşun, Ü.G'nin yengesi Mesrure Gemici'nin göğsüne isabet etti.

Yaralanan Gemici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ü.G. gözaltına alındı.

