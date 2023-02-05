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Asker eğlencesinde ortalık karıştı! 2 kişi yaralandı, polis havaya uyarı atışı yaptı

05.02.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de düzenlenen asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Sokaktaki gerginlik ve silah sesleri, çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Öte yandan, polis ekiplerinin kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! 2 kişi yaralandı, polis havaya uyarı atışı yaptı

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA UYARI ATIŞI YAPTI

Kavganın çıktığı sokağa gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Sokaktaki gerginlik ve silah sesleri, çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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Yaralılar, çevredekiler tarafından ambulansa taşındı. Yaralı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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