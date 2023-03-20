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  4. Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü! 7 kişi yaralandı

Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü! 7 kişi yaralandı

20.03.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, emniyet güçleri çevreden onlarca boş kovan topladı.

Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü! 7 kişi yaralandı

Kırklareli Lüleburgaz'da asker uğurlama etkinliğinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Ataman Sokağı'nda düzenlenen kutlamada T.G. ve S.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre S.G. tabanca ile rastgele ateş etti.

Olay yerinde bulunan R.A, B.G, A.A, B.S, G.Y, S.B.T. ve N.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Gözaltına alınan T.G. ve S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Kırklareli Lüleburgaz

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