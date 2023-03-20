Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü! 7 kişi yaralandı

Kırklareli Lüleburgaz'da asker uğurlama etkinliğinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Ataman Sokağı'nda düzenlenen kutlamada T.G. ve S.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre S.G. tabanca ile rastgele ateş etti.

Olay yerinde bulunan R.A, B.G, A.A, B.S, G.Y, S.B.T. ve N.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Gözaltına alınan T.G. ve S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

