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  4. Asker eğlencesinde skandal görüntüler! Hem dans etti, hem tabanca ateşledi

Asker eğlencesinde skandal görüntüler! Hem dans etti, hem tabanca ateşledi

14.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de düzenlenen asker eğlencesinde, sokak ortasında, hafif ticari aracın üzerine çıkan kişi, yüksek sesli müzik eşliğinde hem dans etti hem de tabancayla art arda havaya ateş etti. Sokağı dolduran kalabalığa ve balkonlara çıkanlara aldırmayan kişinin tabancayı en az 20 kez ateş etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asker eğlencesinde skandal görüntüler! Hem dans etti, hem tabanca ateşledi

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, elindeki tabancayı art arda havaya ateşleyerek, faciaya davetiye çıkardı. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoy, 125 Sokak'a geldiğinde durdu.

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Konvoydakilerden bazıları araçlarından inerken, 3 genç, hafif ticari aracın üzerine çıkıp yüksek sesle müzik eşliğinde dans etmeye başladı. 3 gençten biri ise, hem dans etti hem de elindeki tabancayla art arda ateş etti.

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Dar sokakta balkonlara çıkanlar ile sokaktakilere aldırmadan tabancayı ateşleyen genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Silahlı kişi hakkında polis işlem yaptı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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