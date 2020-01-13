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  4. Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı

Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, asker eğlencesinde havaya açarak yengesini vuran kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kelahmet Mahallesi’ndeki bir salonda askerden dönenler için düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G.(47), tabancayla havaya ateş açtı.

Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, asker eğlencesinde havaya açarak yengesini vuran kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kelahmet Mahallesi’ndeki bir salonda askerden dönenler için düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G.(47), tabancayla havaya ateş açtı. Ancak tavandan seken kurşun, Ümit G.’nin amcasının eşi olan Mensure Gemici’nin (60) omuzundan girip akciğerini deldi. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, hemen sağlık ekibi istendi. Askerden dönen gencin de akrabası olan Mensure Gemici, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Mensure Gemici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra gözaltına alınan Ümit G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı

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