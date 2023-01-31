HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asker eğlencesinin dozunu kaçırmışlardı! Ceza yağdı

Asker eğlencesinin dozunu kaçırmışlardı! Ceza yağdı

31.01.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması büyük tepki çekmişti. Olaya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, 11 kişiye 46 bin 650 lira ceza kesti. İşte olayın detayları...

Asker eğlencesinin dozunu kaçırmışlardı! Ceza yağdı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde gerçekleşen olayda, asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. 11 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

8d2e72df-fab8-47ab-805b-7ab09d914098

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olaya ilişkin 11 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

ee155cf8-c743-43e2-b00a-9c70abd6f556

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 11 kişiye toplamda 46 bin 650 lira para cezası uygulandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Richie Rich'in vukuatları bitmiyor!'Richie Rich'in vukuatları bitmiyor!
İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyorİstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor
Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!
Anahtar Kelimeler:
Asker Sakarya

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.